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09:04 (мск), источник: Sportmail.ru

«Вашингтон» проиграл шестой матч подряд и может не выйти в плей-офф

«Оттава» на выезде обыграла «Вашингтон» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионат НХЛ.

Даллас
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Сент-Луис
Анахайм
Каролина
Коламбус
Вашингтон
ОттаваНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

У гостей в основное время отличились Марк Кастелиц (26') и Ридли Грейг (53'). У хозяев забивали Макс Пачиоретти (5') и Алексей Протас (38'). Победную шайбу на 41-й секунде овертайма забросил нападающий «Оттавы» Джейк Сандерсон.

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 27, 8.04.2024, 1:00

Вашингтон2Оттава3ОТ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин впервые за четыре матча остался без очков. 38-летний россиянин провел на льду 23 минуты 8 секунд, нанес девять бросков, из которых лишь два пришлись в створ ворот, совершил один силовой прием и закончил матч с отрицательной полезностью — «-1». После 74 сыгранных матчей на счету Овечкина 62 (29+33) набранных очка.

Белорусский нападающий «Вашингтона» Алексей Протас забросил шестую шайбу в этом сезоне. Это первое результативное действие 23-летнего хоккеиста за 12 матчей. Всего на счету Протаса 73 сыгранных матча и 29 (6+23) набранных очков.

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«Вашингтон» потерпел шестое поражение подряд и серьезно осложнил себе борьбу за выход в плей-офф. «Столичные» опустились на десятое место в турнирной таблице Восточной конференции и отстают от зоны плей-офф на один балл. На две оставшиеся путевки на Востоке претендуют пять команд.

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Гонка за места в плей-офф в Восточной конференции

  • 7. «Айлендерс» — 85;
  • 8. «Детройт» — 84;
  • 9. «Питтсбург» — 83;
  • 10. «Вашингтон» — 83;
  • 11. «Филадельфия» — 83.

Следующий матч «Вашингтон» проведет в среду, 10 апреля, на выезде против «Детройта».

Другие результаты дня

«Каролина» дома обыграла «Коламбус» (3:0). Нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился заброшенной шайбой и был признан второй звездой матча.

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«Сент-Луис» на выезде победил «Анахайм» (6:5 Б). Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич отметился заброшенной шайбой.

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«Даллас» на выезде одолел «Колорадо» (7:4). Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 30 из 36 бросков по воротам, пропустив шесть шайб во втором матче кряду.

Колорадо
4:7
1:2, 2:3, 1:2
Даллас
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