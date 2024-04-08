«Вашингтон» проиграл шестой матч подряд и может не выйти в плей-офф
«Оттава» на выезде обыграла «Вашингтон» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионат НХЛ.
У гостей в основное время отличились Марк Кастелиц (26') и Ридли Грейг (53'). У хозяев забивали Макс Пачиоретти (5') и Алексей Протас (38'). Победную шайбу на 41-й секунде овертайма забросил нападающий «Оттавы» Джейк Сандерсон.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин впервые за четыре матча остался без очков. 38-летний россиянин провел на льду 23 минуты 8 секунд, нанес девять бросков, из которых лишь два пришлись в створ ворот, совершил один силовой прием и закончил матч с отрицательной полезностью — «-1». После 74 сыгранных матчей на счету Овечкина 62 (29+33) набранных очка.
Белорусский нападающий «Вашингтона» Алексей Протас забросил шестую шайбу в этом сезоне. Это первое результативное действие 23-летнего хоккеиста за 12 матчей. Всего на счету Протаса 73 сыгранных матча и 29 (6+23) набранных очков.
«Вашингтон» потерпел шестое поражение подряд и серьезно осложнил себе борьбу за выход в плей-офф. «Столичные» опустились на десятое место в турнирной таблице Восточной конференции и отстают от зоны плей-офф на один балл. На две оставшиеся путевки на Востоке претендуют пять команд.
Следующий матч «Вашингтон» проведет в среду, 10 апреля, на выезде против «Детройта».
«Каролина» дома обыграла «Коламбус» (3:0). Нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился заброшенной шайбой и был признан второй звездой матча.
«Сент-Луис» на выезде победил «Анахайм» (6:5 Б). Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич отметился заброшенной шайбой.
«Даллас» на выезде одолел «Колорадо» (7:4). Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 30 из 36 бросков по воротам, пропустив шесть шайб во втором матче кряду.