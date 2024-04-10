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08:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Мэттьюс побил рекорд Овечкина по голам за сезон в XXI веке

«Торонто» на выезде обыграл «Нью-Джерси» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Торонто
Нью-ДжерсиНХЛ: таблица и календарь
Источник: AP 2023

У гостей дублем отметился Тайлер Бертуцци (35', 59'), еще по одной шайбе забросили Ник Робертсон (9'), Марк Джиордано (36') и Остон Мэттьюс (48'). У хозяев забивали Нико Хишир (15') и Доусон Мерсер (26').

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс забросил 66-ю шайбу в этом сезоне и побил рекорд XXI века по голам за один регулярный чемпионат, который в сезоне-2007/08 установил Александр Овечкин. У 26-летнего американца есть еще четыре матча на то, чтобы попытаться улучшить свой результат.

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Рекорд НХЛ по числу голов за сезон принадлежит Уэйну Гретцки, который в сезоне-1981/82 забросил 92 шайбы. Мэттьюс может попытаться замахнуться на отметку 70 голов за сезон, которую за всю историю НХЛ покорили лишь восемь хоккеистов. Последним таким игроком был Александр Могильный, который в сезоне-1992/93 забросил 76 шайб.

После 77 сыгранных матчей на счету Мэттьюса 103 (66+37) результативных балла.

«Торонто» одержал шестую победу в семи последних матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 12 апреля, «кленовые листья» вновь сыграют против «Нью-Джерси», но на этот раз на своем льду.

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