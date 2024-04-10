«Наступило веселое время года». Овечкин — о своей результативности

Овечкин стал автором победной шайбы, которая прервала шестиматчевую серию поражений «Вашингтона». Капитан «Вашингтона» забросил 30-ю шайбу в этом сезоне и стал первый игроком в истории НХЛ, кому удалось достигнуть этой отметки за карьеру 18 раз.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=a6972e6eeeaf2186&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241093" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Моя форма? Я просто играю в свой хоккей. Стараюсь использовать моменты, пытаюсь находить подборы, пытаюсь создавать моменты для своих одноклубников. Мы все знаем, как важно набирать очки и оставаться в бою. Наступило веселое время года», — сказал Овечкин.

В апреле в НХЛ традиционно играются заключительные матчи регулярного чемпионата, в которых решается судьба оставшихся мест плей-офф. В карьере Овечкина этот месяц является вторым по результативности — чаще капитан «Вашингтона» забивает лишь в октябре, когда стартует новый сезон. Всего Овечкин в апреле провел 107 матчей в регулярных чемпионатах и забросил 69 шайб.

Львиную долю своих голов в этом сезоне Овечкин забросил после перерыва на Матч всех звезд в НХЛ в начале февраля. С того момента 38-летний россиянин провел 31 матч и забросил 23 шайбы. До этого у него было всего семь голов в 44 играх.

Минувшей ночью Овечкин забросил 852-ю шайбу в НХЛ, сократив отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ до 42 шайб.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241077&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.