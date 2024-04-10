Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе
Калгари
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм
Лос-Анджелес
31
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
Аризона
50
Хоккей. НХЛ
04:30
Колорадо
Миннесота
52
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас
Баффало
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл
Виннипег
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
02:00
Айлендерс
Рейнджерс
42
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон
Каролина
14
Хоккей. НХЛ
02:00
Детройт
Вашингтон
12
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль
Филадельфия
93
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси
Торонто
25
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй
Коламбус
52
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида
Оттава
20
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
05:30
Сан-Хосе
Калгари
ОТ
23
05:00
Анахайм
Лос-Анджелес
31
05:00
Сиэтл
Аризона
50
04:30
Колорадо
Миннесота
52
03:00
Даллас
Баффало
32
03:00
Нэшвилл
Виннипег
ОТ
34
02:00
Айлендерс
Рейнджерс
42
02:00
Бостон
Каролина
14
Хоккей. НХЛ. Все результаты
10:29 (мск), источник: Sportmail.ru

«Наступило веселое время года». Овечкин — о своей результативности

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин после победы над «Детройтом» (2:1) ответил на вопрос о своей результативности в последних матчах регулярного чемпионата НХЛ. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Детройт
ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Овечкин стал автором победной шайбы, которая прервала шестиматчевую серию поражений «Вашингтона». Капитан «Вашингтона» забросил 30-ю шайбу в этом сезоне и стал первый игроком в истории НХЛ, кому удалось достигнуть этой отметки за карьеру 18 раз.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Моя форма? Я просто играю в свой хоккей. Стараюсь использовать моменты, пытаюсь находить подборы, пытаюсь создавать моменты для своих одноклубников. Мы все знаем, как важно набирать очки и оставаться в бою. Наступило веселое время года», — сказал Овечкин.

В апреле в НХЛ традиционно играются заключительные матчи регулярного чемпионата, в которых решается судьба оставшихся мест плей-офф. В карьере Овечкина этот месяц является вторым по результативности — чаще капитан «Вашингтона» забивает лишь в октябре, когда стартует новый сезон. Всего Овечкин в апреле провел 107 матчей в регулярных чемпионатах и забросил 69 шайб.

Львиную долю своих голов в этом сезоне Овечкин забросил после перерыва на Матч всех звезд в НХЛ в начале февраля. С того момента 38-летний россиянин провел 31 матч и забросил 23 шайбы. До этого у него было всего семь голов в 44 играх.

Минувшей ночью Овечкин забросил 852-ю шайбу в НХЛ, сократив отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ до 42 шайб.

Во время загрузки произошла ошибка.


Детройт
1:2
0:0, 0:2, 1:0
Вашингтон
Читайте также от «Спорт Mail.ru»
Тикнизян обвинил мать своего ребенка в краже денег
Анчелотти стал первым тренером, который провел 200 матчей в ЛЧ
«Нас это злит». Тухель раскритиковал судью матча с «Арсеналом»
Выход Федотова не помог «Филадельфии» спастись от разгрома
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь