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08:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Сидни Кросби отдал 1000-ю результативную передачу в НХЛ

«Питтсбург» дома обыграл «Детройт» (6:5 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Питтсбург
ДетройтНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

У хозяев в основное время отличились Дрю О'Коннор (3'), Крис Летанг (16'), Сидни Кросби (28'), Брайан Раст (33') и Джефф Картер (44'). У гостей хет-трик оформил Лукас Рэймонд (4', 20', 55'), еще по одной шайбе забросили Джефф Питри (40') и Дилан Ларкин (53'). Автором победной шайбы на второй минуте овертайма стал защитник «Питтсбурга» Эрик Карлссон.

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби был признан первой звездой матча. В активе 36-летнего канадца заброшенная шайба и две результативные передачи. Ассист на Карлссона в овертайме стал для Кросби юбилейной 1000-й голевой передачей в НХЛ.

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Кросби стал 14-м игроком в истории лиги, достигшим отметки в 1000 результативных передач. По скорости достижения этого результата он занимает седьмое место, уступив лишь Марселю Дионну, Рону Фрэнсису, Адаму Оутсу, Полу Коффи, Марио Лемье и Уэйну Гретцки.

Всего Кросби провел в НХЛ 1269 матчей и набрал 1591 (591+1000) результативный балл. Он является лидером по числу набранных очков за карьеру среди действующих игроков НХЛ, опережая на 42 очка капитана «Вашингтона» Александра Овечкин. В этом сезоне на счету Кросби 79 сыгранных матчей и 89 (41+48) набранных очков.

«Питтсбург» одержал пятую победу в шести последних матчах и поднялся на восьмую строчку на Востоке, дающую право сыграть в плей-офф. В борьбе за это место «пингвины» обошли «Детройт» и «Вашингтон». До конца регулярного чемпионата «Питтсбургу» осталось провести три игры. Следующий матч команда проведет в воскресенье, 14 апреля, дома против «Бостона».

Питтсбург
6:5ОТ
2:2, 2:1, 1:2
Детройт
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