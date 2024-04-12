Сидни Кросби отдал 1000-ю результативную передачу в НХЛ

У хозяев в основное время отличились Дрю О'Коннор (3'), Крис Летанг (16'), Сидни Кросби (28'), Брайан Раст (33') и Джефф Картер (44'). У гостей хет-трик оформил Лукас Рэймонд (4', 20', 55'), еще по одной шайбе забросили Джефф Питри (40') и Дилан Ларкин (53'). Автором победной шайбы на второй минуте овертайма стал защитник «Питтсбурга» Эрик Карлссон.

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби был признан первой звездой матча. В активе 36-летнего канадца заброшенная шайба и две результативные передачи. Ассист на Карлссона в овертайме стал для Кросби юбилейной 1000-й голевой передачей в НХЛ.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=95e2cce2c63654f2&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241123" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кросби стал 14-м игроком в истории лиги, достигшим отметки в 1000 результативных передач. По скорости достижения этого результата он занимает седьмое место, уступив лишь Марселю Дионну, Рону Фрэнсису, Адаму Оутсу, Полу Коффи, Марио Лемье и Уэйну Гретцки.

Всего Кросби провел в НХЛ 1269 матчей и набрал 1591 (591+1000) результативный балл. Он является лидером по числу набранных очков за карьеру среди действующих игроков НХЛ, опережая на 42 очка капитана «Вашингтона» Александра Овечкин. В этом сезоне на счету Кросби 79 сыгранных матчей и 89 (41+48) набранных очков.