Макдэвид — первый игрок в XXI веке со 100 передачами за сезон
«Эдмонтон» дома разгромил «Сан-Хосе» (9:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Эдмонтон» дома разгромил «Сан-Хосе» (9:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
У хозяев дублем отметился Уоррен Фогеле (11', 25'), также забивали Коннор Макдэвид (1'), Адам Хенрик (5'), Дилан Холлоуэй (20'), Кори Перри (31'), Коди Сиси (34'), Эван Бушар (34') и Зак Хайман (36'). У гостей отличились Даниил Гущин (22') и Фабиан Зеттерлунд (56').
Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид вернулся на лед после трех пропущенных матчей, отметившись голом и результативной передачей. 27-летний канадец стал первым игроком в XXI веке, кто смог достичь отметки 100 передач за один регулярный чемпионат. Ранее подобного в НХЛ добивались лишь Уэйн Гретцки (11 раз),
Бобби Орр и Марио Лемье (оба — по разу).
После 75 сыгранных матчей в активе Макдэвида 132 (32+100) набранных очка. Травма нижней части тела, полученная на прошлой неделе, не позволила канадцу побороться за награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата. Из-за трех пропущенных игр отставание от Кучерова увеличилось до 10 очков.
Лидер «Тампы» может повторить достижение Макдэвида и стать пятым игроком в истории НХЛ, набравшим 100 результативных передач за сезон, если сможет оформить ассист в заключительном матче регулярного чемпионата против «Торонто». После 80 сыгранных матчей в активе россиянина 142 (43+99) набранных очка.
Нападающий «Сан-Хосе» Даниил Гущин забросил вторую шайбу за карьеру в НХЛ. За два сезона 22-летний россиянин провел в лиге пять матчей, в которых забил две шайбы и сделал две результативные передачи.
В середине второго периода состоялся дебют в НХЛ вратаря Георгия Романова, который заменил американца Девина Кули. 24-летний россиянин уверенно провел вторую половину встречи, отразив 16 из 17 бросков по своим воротам.
«Эдмонтон» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. До конца регулярного чемпионата команда имеет шансы подняться вверх на три позиции. Следующий матч «нефтяники» проведут в четверг, 18 апреля, на выезде против «Аризоны».