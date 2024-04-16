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04:30
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Сан-Хосе
92
02:30
Рейнджерс
Оттава
40
02:00
Вашингтон
Бостон
20
02:00
Детройт
Монреаль
ОТ
54
02:00
Нью-Джерси
Айлендерс
14
02:00
Питтсбург
Нэшвилл
42
02:00
Тампа-Бэй
Баффало
24
Хоккей. НХЛ. Все результаты
08:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Макдэвид — первый игрок в XXI веке со 100 передачами за сезон

«Эдмонтон» дома разгромил «Сан-Хосе» (9:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Эдмонтон
Сан-ХосеНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

У хозяев дублем отметился Уоррен Фогеле (11', 25'), также забивали Коннор Макдэвид (1'), Адам Хенрик (5'), Дилан Холлоуэй (20'), Кори Перри (31'), Коди Сиси (34'), Эван Бушар (34') и Зак Хайман (36'). У гостей отличились Даниил Гущин (22') и Фабиан Зеттерлунд (56').

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид вернулся на лед после трех пропущенных матчей, отметившись голом и результативной передачей. 27-летний канадец стал первым игроком в XXI веке, кто смог достичь отметки 100 передач за один регулярный чемпионат. Ранее подобного в НХЛ добивались лишь Уэйн Гретцки (11 раз),
Бобби Орр и Марио Лемье (оба — по разу).

Во время загрузки произошла ошибка.

После 75 сыгранных матчей в активе Макдэвида 132 (32+100) набранных очка. Травма нижней части тела, полученная на прошлой неделе, не позволила канадцу побороться за награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата. Из-за трех пропущенных игр отставание от Кучерова увеличилось до 10 очков.

Лидер «Тампы» может повторить достижение Макдэвида и стать пятым игроком в истории НХЛ, набравшим 100 результативных передач за сезон, если сможет оформить ассист в заключительном матче регулярного чемпионата против «Торонто». После 80 сыгранных матчей в активе россиянина 142 (43+99) набранных очка.

Нападающий «Сан-Хосе» Даниил Гущин забросил вторую шайбу за карьеру в НХЛ. За два сезона 22-летний россиянин провел в лиге пять матчей, в которых забил две шайбы и сделал две результативные передачи.

Во время загрузки произошла ошибка.

В середине второго периода состоялся дебют в НХЛ вратаря Георгия Романова, который заменил американца Девина Кули. 24-летний россиянин уверенно провел вторую половину встречи, отразив 16 из 17 бросков по своим воротам.

«Эдмонтон» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. До конца регулярного чемпионата команда имеет шансы подняться вверх на три позиции. Следующий матч «нефтяники» проведут в четверг, 18 апреля, на выезде против «Аризоны».

Эдмонтон
9:2
4:0, 5:1, 0:1
Сан-Хосе
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