Макдэвид — первый игрок в XXI веке со 100 передачами за сезон

У хозяев дублем отметился Уоррен Фогеле (11', 25'), также забивали Коннор Макдэвид (1'), Адам Хенрик (5'), Дилан Холлоуэй (20'), Кори Перри (31'), Коди Сиси (34'), Эван Бушар (34') и Зак Хайман (36'). У гостей отличились Даниил Гущин (22') и Фабиан Зеттерлунд (56').

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид вернулся на лед после трех пропущенных матчей, отметившись голом и результативной передачей. 27-летний канадец стал первым игроком в XXI веке, кто смог достичь отметки 100 передач за один регулярный чемпионат. Ранее подобного в НХЛ добивались лишь Уэйн Гретцки (11 раз),

Бобби Орр и Марио Лемье (оба — по разу).

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После 75 сыгранных матчей в активе Макдэвида 132 (32+100) набранных очка. Травма нижней части тела, полученная на прошлой неделе, не позволила канадцу побороться за награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата. Из-за трех пропущенных игр отставание от Кучерова увеличилось до 10 очков.

Лидер «Тампы» может повторить достижение Макдэвида и стать пятым игроком в истории НХЛ, набравшим 100 результативных передач за сезон, если сможет оформить ассист в заключительном матче регулярного чемпионата против «Торонто». После 80 сыгранных матчей в активе россиянина 142 (43+99) набранных очка.

Нападающий «Сан-Хосе» Даниил Гущин забросил вторую шайбу за карьеру в НХЛ. За два сезона 22-летний россиянин провел в лиге пять матчей, в которых забил две шайбы и сделал две результативные передачи.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=3b7137965fc452eb&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241167" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В середине второго периода состоялся дебют в НХЛ вратаря Георгия Романова, который заменил американца Девина Кули. 24-летний россиянин уверенно провел вторую половину встречи, отразив 16 из 17 бросков по своим воротам.