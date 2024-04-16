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Сан-Хосе
92
02:30
Рейнджерс
Оттава
40
02:00
Вашингтон
Бостон
20
02:00
Детройт
Монреаль
ОТ
54
02:00
Нью-Джерси
Айлендерс
14
02:00
Питтсбург
Нэшвилл
42
02:00
Тампа-Бэй
Баффало
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08:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Капризов стал лучшим игроком матча с «Лос-Анджелесом»

«Миннесота» на выезде обыграла «Лос-Анджелес» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Лос-Анджелес
МиннесотаНХЛ: таблица и календарь
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У гостей отличились Мэтт Болди (15'), Райан Хартман (40') и Кирилл Капризов (49'). У хозяев единственный результативный бросок на счету Блэйка Лизотта (55').

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов был признан первой звездой матча. Он отметился результативной передачей на Хартмана, а затем оформил гол хитрейшим броском из-за ворот.

26-летний россиянин проводит самый результативный отрезок в этом сезоне, забросив в шести последних встречах восемь шайб. После 74 сыгранных матчей на счету Капризова 95 (45+50) набранных очков.

«Миннесота» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции и не претендует на выход в плей-офф. Заключительный матч регулярного чемпионата «дикари» проведут в пятницу, 19 апреля, дома против «Сиэтла».

Другие результаты игрового дня:

«Айлендерс» на выезде обыграли «Нью-Джерси» (4:1) и оформили выход в плей-офф. Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отрази 23 из 24 бросков по своим воротам и одержал 14-ю победу в этом сезоне.

«Баффало» на выезде обыграл «Тампу» (4:2). Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился результативной передачей. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 30 из 34 бросков по своим воротам.

Лос-Анджелес
1:3
0:1, 0:1, 1:1
Миннесота
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