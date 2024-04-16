Капризов стал лучшим игроком матча с «Лос-Анджелесом»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=6ab15127b56f4619&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241171" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

У гостей отличились Мэтт Болди (15'), Райан Хартман (40') и Кирилл Капризов (49'). У хозяев единственный результативный бросок на счету Блэйка Лизотта (55').

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов был признан первой звездой матча. Он отметился результативной передачей на Хартмана, а затем оформил гол хитрейшим броском из-за ворот.

26-летний россиянин проводит самый результативный отрезок в этом сезоне, забросив в шести последних встречах восемь шайб. После 74 сыгранных матчей на счету Капризова 95 (45+50) набранных очков.

«Миннесота» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции и не претендует на выход в плей-офф. Заключительный матч регулярного чемпионата «дикари» проведут в пятницу, 19 апреля, дома против «Сиэтла».

Другие результаты игрового дня:

«Айлендерс» на выезде обыграли «Нью-Джерси» (4:1) и оформили выход в плей-офф. Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отрази 23 из 24 бросков по своим воротам и одержал 14-ю победу в этом сезоне.