Капризов стал лучшим игроком матча с «Лос-Анджелесом»
«Миннесота» на выезде обыграла «Лос-Анджелес» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Лос-Анджелес
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«Миннесота» на выезде обыграла «Лос-Анджелес» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
У гостей отличились Мэтт Болди (15'), Райан Хартман (40') и Кирилл Капризов (49'). У хозяев единственный результативный бросок на счету Блэйка Лизотта (55').
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов был признан первой звездой матча. Он отметился результативной передачей на Хартмана, а затем оформил гол хитрейшим броском из-за ворот.
26-летний россиянин проводит самый результативный отрезок в этом сезоне, забросив в шести последних встречах восемь шайб. После 74 сыгранных матчей на счету Капризова 95 (45+50) набранных очков.
«Миннесота» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции и не претендует на выход в плей-офф. Заключительный матч регулярного чемпионата «дикари» проведут в пятницу, 19 апреля, дома против «Сиэтла».
Другие результаты игрового дня:
«Айлендерс» на выезде обыграли «Нью-Джерси» (4:1) и оформили выход в плей-офф. Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отрази 23 из 24 бросков по своим воротам и одержал 14-ю победу в этом сезоне.
«Баффало» на выезде обыграл «Тампу» (4:2). Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился результативной передачей. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 30 из 34 бросков по своим воротам.