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Сан-Хосе
92
02:30
Рейнджерс
Оттава
40
02:00
Вашингтон
Бостон
20
02:00
Детройт
Монреаль
ОТ
54
02:00
Нью-Джерси
Айлендерс
14
02:00
Питтсбург
Нэшвилл
42
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Тампа-Бэй
Баффало
24
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09:04 (мск), источник: Sportmail.ru

В НХЛ побит рекорд по числу российских вратарей за сезон

Российский вратарь Георгий Романов дебютировал за «Сан-Хосе» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (2:9).

Эдмонтон
Сан-ХосеНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

24-летний россиянин появился на льду в середине второго периода и заменил американца Девина Кули, который пропустил восемь шайб. Романов провел на льду немногим более 26 минут и отразил 16 из 17 бросков по своим воротам.

Романов стал 13-м российским вратарем, сыгравшим в нынешнем сезоне НХЛ. Это рекордный показатель в истории лиги. В матчах прошлого регулярного чемпионата НХЛ были заиграны 12 российских вратарей.

Георгий Романов является воспитанником екатеринбургского «Автомобилиста». Он провел 80 матчей в ВХЛ за фарм-клуб «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы. В КХЛ за родной клуб он сыграл лишь однажды, выйдя на серию буллитов в матче с «Барысом» (4:5 Б).

В мае 2023 года Романов подписал двухлетний контракт с «Сан-Хосе». Большую часть этого сезона вратарь провел в АХЛ, где отыграл 29 матчей, отражая 90,4% бросков по своим воротам с коэффициентом надежности 3,14.

«Сан-Хосе» занимает последнее место в турнирной таблице регулярного чемпионата НХЛ. В заключительном матче сезона «акулы» на выезде сыграют с «Калгари». Матч пройдет в пятницу, 19 апреля.

Эдмонтон
9:2
4:0, 5:1, 0:1
Сан-Хосе
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