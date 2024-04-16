В НХЛ побит рекорд по числу российских вратарей за сезон

24-летний россиянин появился на льду в середине второго периода и заменил американца Девина Кули, который пропустил восемь шайб. Романов провел на льду немногим более 26 минут и отразил 16 из 17 бросков по своим воротам.

Романов стал 13-м российским вратарем, сыгравшим в нынешнем сезоне НХЛ. Это рекордный показатель в истории лиги. В матчах прошлого регулярного чемпионата НХЛ были заиграны 12 российских вратарей.

Георгий Романов является воспитанником екатеринбургского «Автомобилиста». Он провел 80 матчей в ВХЛ за фарм-клуб «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы. В КХЛ за родной клуб он сыграл лишь однажды, выйдя на серию буллитов в матче с «Барысом» (4:5 Б).

В мае 2023 года Романов подписал двухлетний контракт с «Сан-Хосе». Большую часть этого сезона вратарь провел в АХЛ, где отыграл 29 матчей, отражая 90,4% бросков по своим воротам с коэффициентом надежности 3,14.