Артемий Панарин: Мы должны выиграть Кубок Стэнли

«Чувствую себя отлично, но впереди нас ждет главный момент сезона. Мне нужно забыть о регулярном чемпионате и быть готовым к плей-офф и к тем эмоциям, которые с ним связаны. Я ощущаю давление на всю команду. Мы должны выиграть Кубок Стэнли. С первой игры сезона чувствовал, что атмосфера в команде стала лучше. В плей-офф мы должны быть достаточно быстрыми, потому что у нас не будет много свободного льда. Если мы будем готовы к этому, надеюсь, что все пойдет хорошо, лед все покажет», — цитирует Панарина Lohud.