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17:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Артемий Панарин: Мы должны выиграть Кубок Стэнли

«Нью-Йорк Рейнджерс», за который играет Артемий Панарин, в первом раунде плей-офф встретится с командой Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталс».

Рейнджерс
ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
Источник: НХЛ

По итогам сезона-2023/24 «Нью-Йорк Рейнджерс» набрал 114 очков в 82 матчах и выиграл регулярный чемпионат НХЛ, завоевав Президентский кубок. Российский хоккеист клуба Артемий Панарин заявил, что ощущает давление на свою команду перед началом плей-офф Национальной хоккейной лиги.

«Чувствую себя отлично, но впереди нас ждет главный момент сезона. Мне нужно забыть о регулярном чемпионате и быть готовым к плей-офф и к тем эмоциям, которые с ним связаны. Я ощущаю давление на всю команду. Мы должны выиграть Кубок Стэнли. С первой игры сезона чувствовал, что атмосфера в команде стала лучше. В плей-офф мы должны быть достаточно быстрыми, потому что у нас не будет много свободного льда. Если мы будем готовы к этому, надеюсь, что все пойдет хорошо, лед все покажет», — цитирует Панарина Lohud.

Панарин признан лучшим игроком «Рейнджерс» в этом сезоне. В активе 32-летнего форварда 120 (49+71) очков в 82 матчах. Он стал четвертым российским игроком после Никиты Кучерова, Александра Могильного и Сергея Федорова, набравшим 120 очков за один регулярный чемпионат НХЛ. В последнем матче команды регулярного сезона Панарин набрал свое 781-е очко в заокеанской лиге и обогнал Павла Буре по количеству очков за карьеру в НХЛ среди хоккеистов из России. По этому показателю Артемий теперь делит 11-е место с Алексеем Яшиным (337+444). Рекордсменом является форвард «Вашингтона» Александр Овечкин (1549; 852+697).

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