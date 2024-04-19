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Вегас
Анахайм
14
04:30
Колорадо
Эдмонтон
51
04:00
Калгари
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51
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09:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Определились все пары первого раунда плей-офф Кубка Стэнли

В НХЛ прошли заключительные матчи регулярного чемпионата, по итогам которых сформировались все пары первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.

НХЛ: таблица и календарь
Источник: NHL.com

Действующий обладатель трофея «Вегас» в первом раунде плей-офф сыграет с «Далласом». Победитель регулярного чемпионата «Рейнджерс» начнут плей-офф серией с «Вашингтоном».

Все пары плей-офф Кубка Стэнли

Западная конференция:

  • «Даллас» — «Вегас»;
  • «Колорадо» — «Виннипег»;
  • «Ванкувер» — «Нэшвилл»;
  • «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес».

Восточная конференция:

  • «Рейнджерс» — «Вашингтон»;
  • «Каролина» — «Айлендерс»;
  • «Флорида» — «Тампа‑Бэй»;
  • «Бостон» — «Торонто».

Источник: Соцсети

В борьбе за Кубок Стэнли примут участие 38 российских хоккеистов:

  • «Каролина»: Петр Кочетков, Дмитрий Орлов, Андрей Свечников, Евгений Кузнецов, Василий Пономарев;
  • «Айлендерс»: Илья Сорокин, Семен Варламов, Александр Романов, Руслан Исхаков;
  • «Ванкувер»: Никита Задоров, Илья Михеев, Василий Подколзин;
  • «Вашингтон»: Александр Алексеев, Александр Овечкин, Иван Мирошниченко;
  • «Вегас»: Иван Барбашев, Павел Дорофеев, Григорий Денисенко;
  • «Колорадо»: Александр Георгиев, Валерий Ничушкин, Яков Тренин;
  • «Тампа‑Бэй»: Андрей Василевский, Михаил Сергачев, Никита Кучеров;
  • «Флорида»: Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов, Владимир Тарасенко;
  • «Виннипег»: Владислав Наместников, Никита Чибриков;
  • «Нэшвилл»: Ярослав Аскаров, Егор Афанасьев;
  • «Рейнджерс»: Игорь Шестеркин, Артемий Панарин;
  • «Торонто»: Илья Самсонов, Илья Любушкин;
  • «Бостон»: Георгий Меркулов;
  • «Даллас»: Евгений Дадонов;
  • «Лос-Анджелес»: Владислав Гавриков.

Первый раунд плей-офф стартует в ночь на воскресенье, 21 апреля, матчем «Каролина» — «Айлендерс».

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