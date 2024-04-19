Определились все пары первого раунда плей-офф Кубка Стэнли
НХЛ: таблица и календарь
В НХЛ прошли заключительные матчи регулярного чемпионата, по итогам которых сформировались все пары первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.
В НХЛ прошли заключительные матчи регулярного чемпионата, по итогам которых сформировались все пары первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.
Действующий обладатель трофея «Вегас» в первом раунде плей-офф сыграет с «Далласом». Победитель регулярного чемпионата «Рейнджерс» начнут плей-офф серией с «Вашингтоном».
Западная конференция:
Восточная конференция:
В борьбе за Кубок Стэнли примут участие 38 российских хоккеистов:
Первый раунд плей-офф стартует в ночь на воскресенье, 21 апреля, матчем «Каролина» — «Айлендерс».