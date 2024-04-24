Гол Ничушкина помог «Колорадо» победить «Виннипег» в плей-офф

У гостей заброшенными шайбами отметились Майлз Вуд (22'), Арттури Лехконен (35'), Зак Паризе (38'), Джош Мэнсон (40') и Валерий Ничушкин (60'). У хозяев забивали Давид Густафссон (4') и Марк Шайфли (29').

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин в концовке встречи смог разобраться с двумя защитниками «Виннипега» и поразить пустые ворота. Для 29-летнего россиянина это 16-я шайба за карьеру в плей-офф.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=0b472812f2e0e5fd&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241260" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 28 из 30 бросков по своим воротам и одержал четвертую победу в плей-офф НХЛ.

«Колорадо» сравнял счет в серии с «Виннипегом» (1−1), и теперь команды перебираются в Денвер. Третий матч серии пройдет в субботу, 27 апреля.

В другом матче игрового дня «Нэшвилл» на выезде обыграл «Ванкувер» (4:1) и сравнял счет в серии (1−1). Единственный гол «Ванкувера» забил Никита Задоров, для которого эта шайба стала пятой в плей-офф НХЛ.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=ef7de5075e8e5f87&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241259" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.