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09:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Гол Ничушкина помог «Колорадо» победить «Виннипег» в плей-офф

«Колорадо» на выезде обыграл «Виннипег» (5:2) во втором матче первого раунда плей-офф Западной конференции НХЛ.

Колорадо
ВиннипегНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

У гостей заброшенными шайбами отметились Майлз Вуд (22'), Арттури Лехконен (35'), Зак Паризе (38'), Джош Мэнсон (40') и Валерий Ничушкин (60'). У хозяев забивали Давид Густафссон (4') и Марк Шайфли (29').

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин в концовке встречи смог разобраться с двумя защитниками «Виннипега» и поразить пустые ворота. Для 29-летнего россиянина это 16-я шайба за карьеру в плей-офф.

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Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 28 из 30 бросков по своим воротам и одержал четвертую победу в плей-офф НХЛ.

«Колорадо» сравнял счет в серии с «Виннипегом» (1−1), и теперь команды перебираются в Денвер. Третий матч серии пройдет в субботу, 27 апреля.

В другом матче игрового дня «Нэшвилл» на выезде обыграл «Ванкувер» (4:1) и сравнял счет в серии (1−1). Единственный гол «Ванкувера» забил Никита Задоров, для которого эта шайба стала пятой в плей-офф НХЛ.

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