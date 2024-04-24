Гол Ничушкина помог «Колорадо» победить «Виннипег» в плей-офф
«Колорадо» на выезде обыграл «Виннипег» (5:2) во втором матче первого раунда плей-офф Западной конференции НХЛ.
«Колорадо» на выезде обыграл «Виннипег» (5:2) во втором матче первого раунда плей-офф Западной конференции НХЛ.
У гостей заброшенными шайбами отметились Майлз Вуд (22'), Арттури Лехконен (35'), Зак Паризе (38'), Джош Мэнсон (40') и Валерий Ничушкин (60'). У хозяев забивали Давид Густафссон (4') и Марк Шайфли (29').
Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин в концовке встречи смог разобраться с двумя защитниками «Виннипега» и поразить пустые ворота. Для 29-летнего россиянина это 16-я шайба за карьеру в плей-офф.
Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 28 из 30 бросков по своим воротам и одержал четвертую победу в плей-офф НХЛ.
«Колорадо» сравнял счет в серии с «Виннипегом» (1−1), и теперь команды перебираются в Денвер. Третий матч серии пройдет в субботу, 27 апреля.
В другом матче игрового дня «Нэшвилл» на выезде обыграл «Ванкувер» (4:1) и сравнял счет в серии (1−1). Единственный гол «Ванкувера» забил Никита Задоров, для которого эта шайба стала пятой в плей-офф НХЛ.