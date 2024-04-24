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12:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Шайба Свечникова в стиле лакросс вошла в топ-10 лучших по итогам сезона НХЛ

Пресс-служба НХЛ опубликовала топ-10 лучших голов прошедшего регулярного чемпионата сезона-2023/24.

КаролинаНХЛ: таблица и календарь
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Седьмое место заняла шайба в стиле лакросс форварда «Каролины» Андрея Свечникова, которую он забросил в матче с «Бостоном». Также 24-летний россиянин отметился результативной передачей на Терявяйнена. Свечников был признан первой звездой той встречи.

Для Свечникова это шайба стала третьей в карьере, заброшенной подобным образом. В 2019 году он стал автором первого лакросс-гола в истории НХЛ. По их общему количеству россиянин делит лидерство с нападающим «Анахайма» Тревором Зеграсом.

Автором самой красивой шайбы сезона в НХЛ признали форварда «Лос-Анджелеса» Куинтона Байфилда, который отличился в игре против «Коламбуса» после сольного прохода. Второе место занял нападающий «Флориды» Сэм Райнхарт, тройку лидеров замкнул форвард «Анахайма» Тревор Зеграс.

Ранее две передачи Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Айлендерс» (5:3) во втором матче серии плей-офф. На счету 24-летнего хоккеиста 42 матча в плей-офф НХЛ, в которых он набрал 27 (13+14) очков.

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«Каролина» повела в серии с «Айлендерс» со счетом 2−0. Третий матч пройдет в пятницу, 26 апреля, в Нью-Йорке.

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