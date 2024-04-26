«Тампа» с Кучеровым находится в шаге от вылета из Кубка Стэнли
«Флорида» на выезде обыграла «Тампа-Бэй» (5:3) в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ.
«Флорида» на выезде обыграла «Тампа-Бэй» (5:3) в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ.
У гостей дублем отметился Мэттью Ткачук (11', 60'), еще по одной шайбе забросили Сэм Райнхарт (30'), Брэндон Монтур (37') и Стивен Лоренц (50'). У хозяев забивали Стивен Стэмкос (21'), Тайлер Мотт (23') и Ник Пол (55').
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров поучаствовал в первой шайбе своей команды и записал себе в актив результативную передачу. В трех матчах серии лучший бомбардир регулярного чемпионата сделал три результативные передачи.
Нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко отметился результативной передачей на Райнхарта. 32-летний россиянин провел юбилейный 100-й матч в плей-офф НХЛ — на его счету 66 (45+21) набранных очков.
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 26 из 29 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой матча. Его визави Андрей Василевский отразил 26 бросков из 30.
Бобровский провел 73-ю игру в плей-офф и вышел на третье место среди российских вратарей по этому показателю. Выше него теперь только Евгений Набоков (86) и Андрей Василевский (113).
«Тампа» уступает в серии с «Флоридой» со счетом 0−3. За всю историю плей-офф НХЛ было 206 случаев, когда команда уступала по ходу серии с таким счетом. В 128 случаях (62,1%) такие серии завершались со счетом 0−4. Отыграться с 0−3 удалось лишь четырем командам (1,9%). Последний такой случай произошел в 2014 году, когда «Лос-Анджелес» после трех поражений смог выиграть четыре игры кряду у «Сан-Хосе». В том сезоне «короли» выиграли Кубок Стэнли.
«Тяжело, когда ты попадаешь в подобные ситуации и тебе приходится об этом говорить. Но самый главный разговор был о том, что нам нужны завтра на льду те, кто будут верить. А если ты не веришь, значит не приходи, так что посмотрим, сколько парней придут завтра», — сказал главный тренер «Тампы» Джон Купер после матча.
Четвертый матч серии пройдет в Тампе в ночь с 27 на 28 апреля.