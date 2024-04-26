Бывший тренер «Вашингтона»: Овечкин просто стоит на месте
Бывший главный тренер «Вашингтона» Брюс Будро прокомментировал игру капитана команды Александра Овечкина в двух стартовых матчах первого раунда плей-офф НХЛ. Об этом сообщает The Athletic.
Бывший главный тренер «Вашингтона» Брюс Будро прокомментировал игру капитана команды Александра Овечкина в двух стартовых матчах первого раунда плей-офф НХЛ. Об этом сообщает The Athletic.
«Вашингтон» на выезде дважды уступил «Рейнджерс» (1:4, 3:4). Овечкин в этих матчах не сумел отметиться результативными действиями и нанес лишь один бросок в створ.
«Физически он уже не может делать то, что хочет его ум. У него очень высокий хоккейный интеллект, но он стоит и не двигается. То же самое было, когда я впервые начал освещать их матчи на телевидении в начале нынешнего сезона. Видимо, в 38 лет он уже не может играть агрессивно и делать это с той же энергией, с которой он это делал раньше. Он стоит в ожидании шайбы, но “Рейнджерс” слишком быстры. Их игроки очень быстро выдвигаются на него. Ему не хватает времени выбраться из-под опеки. Это его сильно расстраивает», — сказал Будро.
Брюс Будро возглавлял «Вашингтон» с 2007 по 2012 год. Под руководством 69-летнего канадца «столичные» четыре раза выходили в плей-офф, где дважды вылетали в первом раунде и дважды — во втором.
«Вашингтон» уступает в серии с «Рейнджерс» со счетом 0−2. Третий матч пройдет столице США в субботу, 27 апреля.