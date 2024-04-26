Бывший тренер «Вашингтона»: Овечкин просто стоит на месте

«Физически он уже не может делать то, что хочет его ум. У него очень высокий хоккейный интеллект, но он стоит и не двигается. То же самое было, когда я впервые начал освещать их матчи на телевидении в начале нынешнего сезона. Видимо, в 38 лет он уже не может играть агрессивно и делать это с той же энергией, с которой он это делал раньше. Он стоит в ожидании шайбы, но “Рейнджерс” слишком быстры. Их игроки очень быстро выдвигаются на него. Ему не хватает времени выбраться из-под опеки. Это его сильно расстраивает», — сказал Будро.