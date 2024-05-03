«Торонто» отыгрался с 1−3 в серии плей-офф НХЛ с «Бостоном»

У хозяев дублем отметился Вильям Нюландер (40', 58'), который пропускал первую половину серии из-за острых мигреней. У гостей единственный гол забил Морган Гики (60').

«Торонто» вновь играл без лучшего снайпера регулярного чемпионата Остона Мэттьюса, который из-за болезни пропустил вторую игру подряд.

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов вторую игру кряду провел на скамейке запасных — вместо него играл Джозеф Уолл. 25-летний американец был признан первой звездой матча и отразил 22 из 23 бросков по своим воротам. Свой единственный гол Уолл пропустил за 0,1 секунды до окончания основного времени матча.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=83b7d9ca6ba2becb&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241316" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Защитник «Торонто» Илья Любушкин провел на льду немногим более 19 минут, но не сумел отличиться результативными действиями. В активе 30-летнего россиянина в этой серии три результативные передачи.

«Торонто» выиграл вторую игру подряд и сравнял счет в серии с «Бостоном» — 3:3. Это первая серия в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ, исход которой будет решаться в седьмой игре. Решающий матч пройдет в воскресенье, 5 мая, в Бостоне.

«Бостон» выиграл у «Торонто» шесть последних серий в плей-офф НХЛ, причем три последние были выиграны со счетом 4−3. Последний раз «Торонто» проходил «Бостон» в плей-офф в далеком 1959 году.