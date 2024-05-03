«Торонто» отыгрался с 1−3 в серии плей-офф НХЛ с «Бостоном»
«Торонто» дома обыграл «Бостон» (2:1) в шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.
«Торонто» дома обыграл «Бостон» (2:1) в шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.
У хозяев дублем отметился Вильям Нюландер (40', 58'), который пропускал первую половину серии из-за острых мигреней. У гостей единственный гол забил Морган Гики (60').
«Торонто» вновь играл без лучшего снайпера регулярного чемпионата Остона Мэттьюса, который из-за болезни пропустил вторую игру подряд.
Вратарь «Торонто» Илья Самсонов вторую игру кряду провел на скамейке запасных — вместо него играл Джозеф Уолл. 25-летний американец был признан первой звездой матча и отразил 22 из 23 бросков по своим воротам. Свой единственный гол Уолл пропустил за 0,1 секунды до окончания основного времени матча.
Защитник «Торонто» Илья Любушкин провел на льду немногим более 19 минут, но не сумел отличиться результативными действиями. В активе 30-летнего россиянина в этой серии три результативные передачи.
«Торонто» выиграл вторую игру подряд и сравнял счет в серии с «Бостоном» — 3:3. Это первая серия в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ, исход которой будет решаться в седьмой игре. Решающий матч пройдет в воскресенье, 5 мая, в Бостоне.
«Бостон» выиграл у «Торонто» шесть последних серий в плей-офф НХЛ, причем три последние были выиграны со счетом 4−3. Последний раз «Торонто» проходил «Бостон» в плей-офф в далеком 1959 году.