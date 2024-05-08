«Рейнджерс» обыграли «Каролину» благодаря 54 сейвам Шестеркина

У хозяев дублем в основное время отметился Алексис Лафренье (11', 28'), еще один гол забил Крис Крайдер (47'). У гостей дважды забил Джейк Гюнцель (16', 39'), еще одна шайба на счету Дмитрия Орлова (20').

Решающий гол в матче был забит на седьмой минуте второго овертайма нападающим «Рейнджерс» Винсентом Трочеком.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=5222ae7709fe216a&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241349" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 54 из 57 бросков и был признан второй звездой матча. 28-летний россиянин одержал шестую победу в шести матчах в текущем розыгрыше плей-офф и стал первым вратарем в истории «Рейнджерс», который отразил 50+ бросков в победном матче.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился тремя результативными передачами. 32-летний россиянин поучаствовал во втором голе Лафренье, а также в шайбах Крайдера и Трочека, которые были заброшены в большинстве.

После шести матчей в активе Панарина три гола и четыре результативные передачи. С учетом регулярного чемпионата на его счету 88 матчей и 125 (52+73) набранных очков, благодаря чему он смог побить клубный рекорд «Рейнджерс» по очкам за сезон с учетом плей-офф, который ранее принадлежал Яромиру Ягру.

Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов забросил вторую шайбу в плей-офф. 32-летний россиянин подправил шайбу в ворота Шестеркина после дальнего броска Брэди Шея. Всего на счету защитника 88 матчей в плей-офф НХЛ, в которых он набрал 34 (4+30) результативных балла.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=319355e82bba2db5&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241348" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников поучаствовал в первом голе своей команды и отметился результативной передачей. После семи матчей в его активе один гол и пять результативных передач. Всего на счету Свечникова 47 матчей в плей-офф НХЛ, в которых он набрал 31 (14+17) результативный балл.

В середине первого периода Свечников на полном ходу атаковал находящегося за воротами Шестеркина и сбил его с ног. За этот прием 24-летний россиянин получил малый штраф.

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