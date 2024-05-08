Ничушкин помог «Колорадо» одержать волевую победу над «Далласом»

После первого периода гости вели со счетом 3:0 после шайб Райана Сутера (7'), Уайатта Джонстона (11') и Джейми Бенна (17'). Позднее хозяева отыгрались благодаря голам Валерия Ничушкина (26'), Кейла Макара (30') и Натана Маккинона (41'). Победу «Колорадо» принесла шайба Майлза Вуда на 12-й минуте овертайма.

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Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин продолжает свою результативную серию в плей-офф НХЛ — он забивал в каждом из шести матчей текущего розыгрыша Кубка Стэнли. Это третья подобная серия в истории лиги. Рекордсменом является нападающий «Баффало» Пэт Лафонтейн, который в 1992 году начал плей-офф с семи матчей с заброшенными шайбами.

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Также на счету Ничушкина результативная передача на Кэйла Макара. После шести матчей в активе 29-летнего россиянина восемь шайб и одна результативная передача. Он единолично возглавил снайперскую гонку плей-офф. Всего на счету Ничушкина 70 матчей в плей-офф НХЛ, в которых он набрал 34 (22+12) результативных балла.

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Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 19 из 22 бросков по своим воротам и одержал пятую победу в текущем розыгрыше плей-офф.