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10:37 (мск), источник: Sportmail.ru

«Сан-Хосе» получил право первого выбора на драфте НХЛ-2024

«Сан-Хосе» стал победителем драфт-лотереи НХЛ, которая минувшей ночью прошла в Лас-Вегасе.

Сан-ХосеНХЛ: таблица и календарь
Источник: AP 2023

В лотерее принимали участие 16 команд, не попавших в плей-офф НХЛ. На получение первого выбора претендовали 11 команд, наибольшие шансы на него на правах худшей команды минувшего регулярного чемпионата были у «Сан-Хосе» (25,5%).

«Сан-Хосе» впервые в своей истории будет выбирать игрока на драфте НХЛ под первым номером. Ранее «акулы» трижды выбирали вторыми — в 1996 году под вторым номером они задрафтовали российского защитника Андрея Зюзина, который провел в команде всего два сезона.

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Безоговорочным фаворитом на первый выбор на драфте НХЛ-2024 является канадский нападающий Маклин Селебрини, ставший лучшим игроком сезона в студенческом хоккее США. 17-летний хоккеист был специальным гостем на церемонии драфт-лотереи. В ближайшее время он прибудет в расположение сборной Канады и сыграет за нее на чемпионате мира в Чехии.

В пятерку лучших игроков драфта входят россияне Иван Демидов и Антон Силаев, а также белорус Артем Левшунов. Основная борьба за этих хоккеистов развернется между «Чикаго», «Анахаймом», «Коламбусом» и «Монреалем», которые будут драфтовать вслед за «Сан-Хосе».

Драфт НХЛ пройдет 28 и 29 июня в Лас-Вегасе.

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