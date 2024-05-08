«Сан-Хосе» получил право первого выбора на драфте НХЛ-2024

В лотерее принимали участие 16 команд, не попавших в плей-офф НХЛ. На получение первого выбора претендовали 11 команд, наибольшие шансы на него на правах худшей команды минувшего регулярного чемпионата были у «Сан-Хосе» (25,5%).

«Сан-Хосе» впервые в своей истории будет выбирать игрока на драфте НХЛ под первым номером. Ранее «акулы» трижды выбирали вторыми — в 1996 году под вторым номером они задрафтовали российского защитника Андрея Зюзина, который провел в команде всего два сезона.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=fb241b385259db6a&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241354" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Безоговорочным фаворитом на первый выбор на драфте НХЛ-2024 является канадский нападающий Маклин Селебрини, ставший лучшим игроком сезона в студенческом хоккее США. 17-летний хоккеист был специальным гостем на церемонии драфт-лотереи. В ближайшее время он прибудет в расположение сборной Канады и сыграет за нее на чемпионате мира в Чехии.

В пятерку лучших игроков драфта входят россияне Иван Демидов и Антон Силаев, а также белорус Артем Левшунов. Основная борьба за этих хоккеистов развернется между «Чикаго», «Анахаймом», «Коламбусом» и «Монреалем», которые будут драфтовать вслед за «Сан-Хосе».