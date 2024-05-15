Текущие события
Хоккей. НХЛ
04:30
Эдмонтон
Ванкувер
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:20
Чехия
Дания
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:20
Германия
Латвия
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида
Бостон
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:20
Швейцария
Великобритания
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:20
Словакия
Польша
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
14.05
Канада
Австрия
ОТ
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
14.05
Польша
Франция
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
04:30
Эдмонтон
Ванкувер
02:00
Флорида
Бостон
14.05
Колорадо
Даллас
14.05
Рейнджерс
Каролина
13.05
Эдмонтон
Ванкувер
13.05
Бостон
Флорида
12.05
Колорадо
Даллас
12.05
Каролина
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ. Все результаты
09:05 (мск), источник: Sportmail.ru

«Флорида» проиграла «Бостону» в пятом матче серии плей-офф НХЛ

«Бостон» на выезде обыграл «Флориду» (2:1) в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ.

Флорида
БостонНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

У гостей заброшенными шайбами отметились Морган Гики (5') и Чарли Макэвой (31'). У хозяев единственный результативный бросок на счету Сэма Райнхарта (27').

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 26 из 28 бросков по своим воротам и потерпел третье поражение в текущем розыгрыше плей-офф. Россиянин был признан третьей звездой матча.

Нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко не сумел отличиться результативными действиями и в пятый раз в этом плей-офф закончил матч без бросков в створ ворот. После 10 матчей на его счету 5 (2+3) набранных очков.

Изначально на Тарасенко была записана результативная передача на Райнхарта, однако после пересмотра эпизода НХЛ определила, что гол канадца был забит без ассистентов.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Бостон» сократил отставание в серии с «Флоридой» — 2−3. Шестой матч пройдет в субботу, 18 мая.

Флорида
1:2
0:1, 1:1, 0:0
Бостон
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь