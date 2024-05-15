«Флорида» проиграла «Бостону» в пятом матче серии плей-офф НХЛ

У гостей заброшенными шайбами отметились Морган Гики (5') и Чарли Макэвой (31'). У хозяев единственный результативный бросок на счету Сэма Райнхарта (27').

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 26 из 28 бросков по своим воротам и потерпел третье поражение в текущем розыгрыше плей-офф. Россиянин был признан третьей звездой матча.

Нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко не сумел отличиться результативными действиями и в пятый раз в этом плей-офф закончил матч без бросков в створ ворот. После 10 матчей на его счету 5 (2+3) набранных очков.

Изначально на Тарасенко была записана результативная передача на Райнхарта, однако после пересмотра эпизода НХЛ определила, что гол канадца был забит без ассистентов.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=e66eff6e3e88891e&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456241426&autoplay=1" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.