«Флорида» проиграла «Бостону» в пятом матче серии плей-офф НХЛ
«Бостон» на выезде обыграл «Флориду» (2:1) в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ.
«Бостон» на выезде обыграл «Флориду» (2:1) в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ.
У гостей заброшенными шайбами отметились Морган Гики (5') и Чарли Макэвой (31'). У хозяев единственный результативный бросок на счету Сэма Райнхарта (27').
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 26 из 28 бросков по своим воротам и потерпел третье поражение в текущем розыгрыше плей-офф. Россиянин был признан третьей звездой матча.
Нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко не сумел отличиться результативными действиями и в пятый раз в этом плей-офф закончил матч без бросков в створ ворот. После 10 матчей на его счету 5 (2+3) набранных очков.
Изначально на Тарасенко была записана результативная передача на Райнхарта, однако после пересмотра эпизода НХЛ определила, что гол канадца был забит без ассистентов.
«Бостон» сократил отставание в серии с «Флоридой» — 2−3. Шестой матч пройдет в субботу, 18 мая.