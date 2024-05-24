Гол Макдэвида в овертайме принес «Эдмонтону» победу над «Далласом»

У гостей заброшенными шайбами в основное время отметились Леон Драйзайтль (21') и Зак Хайман (25'). Хозяева ответили на это дублем Тайлера Сегина (27', 57'). Победную шайбу на 32-й секунде второго овертайма забросил капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

Нападающий «Далласа» Евгений Дадонов поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей. 35-летний россиянин провел 14 матчей в текущем розыгрыше плей-офф и набрал 7 (3+4) очков.

Макдэвид был признан первой звездой встречи. В активе 27-летнего канадца гол и результативная передача. После 13 матчей на его счету 23 (3+20) результативных балла. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров плей-офф, отставая от одноклубника Леона Драйзайтля на два очка.

«Эдмонтон» одержал первую победу в финале конференции плей-офф НХЛ в эпоху Макдэвида и Драйзайтля. «Нефтяники» вышли в плей-офф в пятый раз с 2015 год. В сезоне-2021/22 команда также добралась до финала конференции, но всухую уступила будущему обладателю Кубка Стэнли «Колорадо».