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09:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Гол Макдэвида в овертайме принес «Эдмонтону» победу над «Далласом»

«Эдмонтон» на выезде обыграл «Даллас» (3:2 ОТ) в первом матче финала Западной конференции плей-офф НХЛ.

Даллас
ЭдмонтонНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

У гостей заброшенными шайбами в основное время отметились Леон Драйзайтль (21') и Зак Хайман (25'). Хозяева ответили на это дублем Тайлера Сегина (27', 57'). Победную шайбу на 32-й секунде второго овертайма забросил капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

Нападающий «Далласа» Евгений Дадонов поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей. 35-летний россиянин провел 14 матчей в текущем розыгрыше плей-офф и набрал 7 (3+4) очков.

Макдэвид был признан первой звездой встречи. В активе 27-летнего канадца гол и результативная передача. После 13 матчей на его счету 23 (3+20) результативных балла. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров плей-офф, отставая от одноклубника Леона Драйзайтля на два очка.

«Эдмонтон» одержал первую победу в финале конференции плей-офф НХЛ в эпоху Макдэвида и Драйзайтля. «Нефтяники» вышли в плей-офф в пятый раз с 2015 год. В сезоне-2021/22 команда также добралась до финала конференции, но всухую уступила будущему обладателю Кубка Стэнли «Колорадо».

Второй матч серии пройдет в воскресенье, 26 мая, в Далласе.

Даллас
2:3ОТ
0:0, 1:2, 1:0
Эдмонтон
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