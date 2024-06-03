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08:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Гол и передача Макдэвида вывели «Эдмонтон» в финал Кубка Стэнли

«Эдмонтон» дома обыграл «Даллас» (2:1) в шестом матче финала плей-офф Западной конференции НХЛ.

Эдмонтон
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Источник: Reuters

Хозяева захватили лидерство после первого периода благодаря голам Коннора Макдэвида (5') и Зака Хаймана (16'). Обе шайбы были заброшены при игре в большинстве. Гости предпринимали неоднократные попытки отыграться, однако забросить удалось лишь Мэйсону Марчменту (50').

«Даллас» перебросал «Эдмонтон» в этой встрече более чем в три раза. Счет по броскам составил 35:10, в заключительном периоде — 14:2. Вратарь «Эдмонтона» Стюарт Скиннер отразил 34 из 35 бросков по своим воротам.

«Эдмонтон» стал первой командой в XXI веке, которой удалось выиграть матч плей-офф при 10 бросках в створ. Это лишь третий подобный случай в истории НХЛ.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился голом и результативной передачей, благодаря чему смог пробить отметку в 30 набранных очков в плей-офф. Он стал вторым игроком в истории НХЛ после Уэйна Гретцки, кому удалось преодолеть эту отметку до начала финальной серии. В 18 матчах плей-офф канадец набрал 31 (5+26) очков.

«Эдмонтон» выиграл серию с «Далласом» со счетом 4−2. Клуб вышел в финал Кубка Стэнли в восьмой раз в истории и второй раз в XXI веке. Последний раз «нефтяники» играли в финальной серии в 2006 году и тогда уступили титул «Каролине» (3−4). Предыдущие шесть финалов и пять завоеванных Кубков Стэнли случились в эпоху Уэйна Гретцки в период с 1983 по 1990 год.

«Даллас» проигрывает в финале Западной конференции во второй год подряд. В прошлом сезоне команда Питера Дебура уступила будущему обладателю Кубка Стэнли — «Вегасу» (2−4). Последний раз «Даллас» выходил в финальную серию в ковидном сезоне-2019/20, а свой единственный чемпионский титул завоевал в 1999 году.

В финале Кубка Стэнли «Эдмонтон» сыграет с «Флоридой», которая будет играть в финальной серии второй год подряд и попытается завоевать свой первый чемпионский титул. В прошлом году «пантеры» проиграли «Вегасу» (1−4). Расстояние между Эдмонтоном и Санрайзом, где базируется «Флорида», составляет 4089 километров. Это рекордное расстояние в истории финалов плей-офф НХЛ.

Финал Кубка Стэнли стартует в ночь с 8 на 9 июня на домашнем льду «Флориды». Седьмая игра запланирована на 24 июня.

Эдмонтон
2:1
2:0, 0:0, 0:1
Даллас
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