Россияне впервые за девять лет могут остаться без Кубка Стэнли

За трофей поборются трое российских хоккеистов, выступающих за «Флориду»: вратарь Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и нападающий Владимир Тарасенко. В составе «Эдмонтона» российских игроков нет.

Таким образом, хоккеисты из России могут не выиграть Кубок Стэнли впервые с 2015 года. Уже анонсировано, что российские игроки вновь не смогут привезти трофей в Россию в случае его завоевания. Данный запрет действует с 2022 года.

Тарасенко может выиграть Кубок Стэнли во второй раз. Ранее он уже поднимал чемпионский трофей над головой в 2019 году, когда выступал за «Сент-Луис». Бобровский и Куликов попытаются выиграть Кубок Стэнли впервые в карьере.