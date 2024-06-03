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08:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Россияне впервые за девять лет могут остаться без Кубка Стэнли

«Флорида» сыграет с «Эдмонтоном» в финальной серии Кубка Стэнли-2024.

Флорида
ЭдмонтонНХЛ: таблица и календарь
Источник: AP 2023

За трофей поборются трое российских хоккеистов, выступающих за «Флориду»: вратарь Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и нападающий Владимир Тарасенко. В составе «Эдмонтона» российских игроков нет.

Таким образом, хоккеисты из России могут не выиграть Кубок Стэнли впервые с 2015 года. Уже анонсировано, что российские игроки вновь не смогут привезти трофей в Россию в случае его завоевания. Данный запрет действует с 2022 года.

Тарасенко может выиграть Кубок Стэнли во второй раз. Ранее он уже поднимал чемпионский трофей над головой в 2019 году, когда выступал за «Сент-Луис». Бобровский и Куликов попытаются выиграть Кубок Стэнли впервые в карьере.

Финал Кубка Стэнли стартует в ночь с 8 на 9 июня на домашнем льду «Флориды». Седьмая игра запланирована на 24 июня.

Эдмонтон
2:1
2:0, 0:0, 0:1
Даллас
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