Дрейк поставил миллион долларов на финалы НБА и Кубка Стэнли
Канадский рэп-исполнитель Дрейк сделал крупные ставки на финальные серии НБА и НХЛ.
Канадский рэп-исполнитель Дрейк сделал крупные ставки на финальные серии НБА и НХЛ.
В финале НБА Дрейк поставил 500 тыс. долларов на победу «Далласа» над «Бостоном» с коэффициентом 2,75. Победа «Маверикс» принесет ему 875 тыс. долларов чистой прибыли.
Первый матч финальной серии НБА, который прошел минувшей ночью, завершился победой «Бостона» со счетом 107:89. Финал играется до четырех побед.
В финале НХЛ Дрейк сделал аналогичную ставку на «Эдмонтон» в серии с «Флоридой» с коэффициентом 2,05. Победа «нефтяников» в Кубке Стэнли принесет 37-летнему канадцу 525 тыс. долларов. Финальная серия в НХЛ стартует в воскресенье, 9 июня.
Примечательно, что канадские клубы не могут выиграть Кубок Стэнли на протяжении 30 лет. Последний раз это удавалось сделать «Монреалю» в 1993 году.
Дрейк известен тем, что команды или спортсмены, которых он поддерживает или которые с ним фотографируются, проигрывают. В большинстве случаев крупные ставки, которые он делает, также заканчиваются проигрышами. В американской поп-культуре этот феномен известен как «проклятие Дрейка».