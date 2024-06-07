Дрейк поставил миллион долларов на финалы НБА и Кубка Стэнли

В финале НБА Дрейк поставил 500 тыс. долларов на победу «Далласа» над «Бостоном» с коэффициентом 2,75. Победа «Маверикс» принесет ему 875 тыс. долларов чистой прибыли.

Первый матч финальной серии НБА, который прошел минувшей ночью, завершился победой «Бостона» со счетом 107:89. Финал играется до четырех побед.

В финале НХЛ Дрейк сделал аналогичную ставку на «Эдмонтон» в серии с «Флоридой» с коэффициентом 2,05. Победа «нефтяников» в Кубке Стэнли принесет 37-летнему канадцу 525 тыс. долларов. Финальная серия в НХЛ стартует в воскресенье, 9 июня.

Примечательно, что канадские клубы не могут выиграть Кубок Стэнли на протяжении 30 лет. Последний раз это удавалось сделать «Монреалю» в 1993 году.