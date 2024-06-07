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10:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Дрейк поставил миллион долларов на финалы НБА и Кубка Стэнли

Канадский рэп-исполнитель Дрейк сделал крупные ставки на финальные серии НБА и НХЛ.

Флорида
ЭдмонтонНХЛ: таблица и календарь
Источник: AP 2023

В финале НБА Дрейк поставил 500 тыс. долларов на победу «Далласа» над «Бостоном» с коэффициентом 2,75. Победа «Маверикс» принесет ему 875 тыс. долларов чистой прибыли.

Первый матч финальной серии НБА, который прошел минувшей ночью, завершился победой «Бостона» со счетом 107:89. Финал играется до четырех побед.

В финале НХЛ Дрейк сделал аналогичную ставку на «Эдмонтон» в серии с «Флоридой» с коэффициентом 2,05. Победа «нефтяников» в Кубке Стэнли принесет 37-летнему канадцу 525 тыс. долларов. Финальная серия в НХЛ стартует в воскресенье, 9 июня.

Примечательно, что канадские клубы не могут выиграть Кубок Стэнли на протяжении 30 лет. Последний раз это удавалось сделать «Монреалю» в 1993 году.

Дрейк известен тем, что команды или спортсмены, которых он поддерживает или которые с ним фотографируются, проигрывают. В большинстве случаев крупные ставки, которые он делает, также заканчиваются проигрышами. В американской поп-культуре этот феномен известен как «проклятие Дрейка».

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