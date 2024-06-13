Мирошниченко и Тринеев вышли в финал АХЛ с фарм-клубом «Вашингтона»

У хозяев заброшенными шайбами в основное время отметились Логан Дэй (20') и Пьеррик Дюбе (25'), у гостей забивали Трэй Фикс-Волански (20') и Джеймс Малатеста (55'). Победу «Херши» принесла шайба 36-летнего ветерана Гаррета Роу на восьмой минуте овертайма.

Примечательно, что «Херши» по ходу серии вел со счетом 3−0, однако «Кливленду» удалось сравнять счет в серии, выиграв у «медведей» три игры подряд.

Нападающие «Херши» Иван Мирошниченко и Богдан Тринеев не отметились результативными действиями в этой встрече. У 20-летнего Мирошниченко 14 матчей в плей-офф АХЛ, в которых он набрал 14 (4+10) очков. 22-летний Тринеев за 14 игр набрал 4 (0+4) результативных балла.

«Херши», который является фарм-клубом «Вашингтона», в рекордный 25-й раз в своей истории вышел в финал плей-офф АХЛ. На его счету 13 завоеванных Кубков Колдера, что также является рекордом турнира.

В финальной серии «Херши» сыграет с «Коачелла Вэлли Файрбердс», который является фарм-клубом «Сиэтла». Команды встречались в прошлогоднем финале и тогда «Херши» выиграл серию со счетом 4−3. В составе «Коачелла Вэлли» россиян нет. Финальная серия стартует в субботу, 15 июня.