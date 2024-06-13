Текущие события
Хоккей. НХЛ
2.06
Флорида
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
3.06
Эдмонтон
Даллас
Хоккей. НХЛ
9.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
11.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
14.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
16.06
Эдмонтон
Флорида
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
11.06
Флорида
Эдмонтон
9.06
Флорида
Эдмонтон
3.06
Эдмонтон
Даллас
2.06
Флорида
Рейнджерс
1.06
Даллас
Эдмонтон
31.05
Рейнджерс
Флорида
30.05
Эдмонтон
Даллас
29.05
Флорида
Рейнджерс
ОТ
Хоккей. НХЛ. Все результаты
12:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Мирошниченко и Тринеев вышли в финал АХЛ с фарм-клубом «Вашингтона»

«Херши Беарз» дома обыграл «Кливленд Монстерс» (3:2 ОТ) в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф АХЛ.

НХЛ: таблица и календарь
Источник: Соцсети ХК "Вашингтон"

У хозяев заброшенными шайбами в основное время отметились Логан Дэй (20') и Пьеррик Дюбе (25'), у гостей забивали Трэй Фикс-Волански (20') и Джеймс Малатеста (55'). Победу «Херши» принесла шайба 36-летнего ветерана Гаррета Роу на восьмой минуте овертайма.

Примечательно, что «Херши» по ходу серии вел со счетом 3−0, однако «Кливленду» удалось сравнять счет в серии, выиграв у «медведей» три игры подряд.

Нападающие «Херши» Иван Мирошниченко и Богдан Тринеев не отметились результативными действиями в этой встрече. У 20-летнего Мирошниченко 14 матчей в плей-офф АХЛ, в которых он набрал 14 (4+10) очков. 22-летний Тринеев за 14 игр набрал 4 (0+4) результативных балла.

«Херши», который является фарм-клубом «Вашингтона», в рекордный 25-й раз в своей истории вышел в финал плей-офф АХЛ. На его счету 13 завоеванных Кубков Колдера, что также является рекордом турнира.

В финальной серии «Херши» сыграет с «Коачелла Вэлли Файрбердс», который является фарм-клубом «Сиэтла». Команды встречались в прошлогоднем финале и тогда «Херши» выиграл серию со счетом 4−3. В составе «Коачелла Вэлли» россиян нет. Финальная серия стартует в субботу, 15 июня.


Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь