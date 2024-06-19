«Флорида» потерпела еще одно поражение в финале Кубка Стэнли

Капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид набрал 42 (8+34) очка в 23 играх текущего плей-офф — это четвертый показатель за всю историю НХЛ, и первый — в XXI веке. Ранее это удавалось канадцам Уэйну Гретцки (3 раза, рекорд — 47 очков) и Марио Лемье (один раз). Защитник «нефтяников» Эван Бушар отдал три голевых паса и довел их число до 26 в текущем плей-офф, установив рекорд среди игроков обороны в XXI веке. Зак Хайман забросил 15-ю шайбу и повторил достижение россиянина Александра Овечкина и канадца Сидни Кросби по голам в одном розыгрыше Кубка Стэнли в XXI веке.