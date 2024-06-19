«Флорида» потерпела еще одно поражение в финале Кубка Стэнли
«Флорида» уступила «Эдмонтону» со счетом 3:5 в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ.
«Флорида» уступила «Эдмонтону» со счетом 3:5 в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Коннор Браун (6-я минута), Зак Хайман (22), Коннор Макдэвид (26, 60) и Кори Перри (32). У хозяев отличились Мэттью Ткачук (27), Эван Родригес (33) и Оливер Экман-Ларссон (45).
Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 19 бросков из 23.
Генменеджер «Флориды» не сдержал эмоций после шайбы Макдэвида в пустые ворота в концовке встречи.
Капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид набрал 42 (8+34) очка в 23 играх текущего плей-офф — это четвертый показатель за всю историю НХЛ, и первый — в XXI веке. Ранее это удавалось канадцам Уэйну Гретцки (3 раза, рекорд — 47 очков) и Марио Лемье (один раз). Защитник «нефтяников» Эван Бушар отдал три голевых паса и довел их число до 26 в текущем плей-офф, установив рекорд среди игроков обороны в XXI веке. Зак Хайман забросил 15-ю шайбу и повторил достижение россиянина Александра Овечкина и канадца Сидни Кросби по голам в одном розыгрыше Кубка Стэнли в XXI веке.
«Эдмонтон» сократил отставание в серии 2−3. Шестой матч противостояния пройдет в Эдмонтоне в ночь на 22 июня по московскому времени.