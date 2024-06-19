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09:07 (мск), источник: Sportmail.ru

«Флорида» потерпела еще одно поражение в финале Кубка Стэнли

«Флорида» уступила «Эдмонтону» со счетом 3:5 в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ.

Флорида
ЭдмонтонНХЛ: таблица и календарь
Источник: AP 2023

В составе победителей шайбы забросили Коннор Браун (6-я минута), Зак Хайман (22), Коннор Макдэвид (26, 60) и Кори Перри (32). У хозяев отличились Мэттью Ткачук (27), Эван Родригес (33) и Оливер Экман-Ларссон (45).

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 19 бросков из 23.

Генменеджер «Флориды» не сдержал эмоций после шайбы Макдэвида в пустые ворота в концовке встречи.

Капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид набрал 42 (8+34) очка в 23 играх текущего плей-офф — это четвертый показатель за всю историю НХЛ, и первый — в XXI веке. Ранее это удавалось канадцам Уэйну Гретцки (3 раза, рекорд — 47 очков) и Марио Лемье (один раз). Защитник «нефтяников» Эван Бушар отдал три голевых паса и довел их число до 26 в текущем плей-офф, установив рекорд среди игроков обороны в XXI веке. Зак Хайман забросил 15-ю шайбу и повторил достижение россиянина Александра Овечкина и канадца Сидни Кросби по голам в одном розыгрыше Кубка Стэнли в XXI веке.

«Эдмонтон» сократил отставание в серии 2−3. Шестой матч противостояния пройдет в Эдмонтоне в ночь на 22 июня по московскому времени.

Флорида
3:5
0:1, 2:3, 1:1
Эдмонтон
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