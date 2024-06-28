Бобровский не получил приз лучшему вратарю регулярного сезона НХЛ

«Везина Трофи» вручается лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ. По итогам голосования генеральных менеджеров всех 32 клубов лиги Хеллебайк опередил россиянина Сергея Бобровского из «Флориды» и американца Тэтчера Демко («Ванкувер Кэнакс»).

Бобровский занял третье место в голосовании. Один генеральный менеджер поставил его на первое место, 8 — на второе и 11 — на третье. Хеллебайка на первое место поставил 31 генеральный менеджер, Демко получил 20 вторых мест и 10 третьих.