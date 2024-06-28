Овечкин не получил ни одного голоса при выборе сборных звезд сезона НХЛ

38‑летний Овечкин ни разу не был упомянут в голосовании за лучшего левого крайнего нападающего.

Первое место в голосовании занял нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин (185 первых мест), второе место досталось Филипу Форсбергу из «Нэшвилла» (0 первых и 94 вторых места), третьим стал форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов (1 первое место и 79 — вторых). Всего в списке упомянуты девять игроков.

Ранее Овечкин 12 раз был выбран в сборную звезд сезона, восемь раз в первую и четыре раза во вторую. А в сезоне-2012/13 хоккеист одновременно попал в обе команды — на позиции правого и левого крайнего нападающего.

В минувшем сезоне капитан «Вашингтона» провел 79 матчей в регулярном чемпионате, забросил 31 шайбу и сделал 34 голевые передачи. «Вашингтон» вылетел в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли, уступив «Рейнджерс» в серии со счетом 0−4.