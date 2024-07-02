Текущие события
Хоккей. НХЛ
11.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
14.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
16.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
19.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
22.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
25.06
Флорида
Эдмонтон
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
25.06
Флорида
Эдмонтон
22.06
Эдмонтон
Флорида
19.06
Флорида
Эдмонтон
16.06
Эдмонтон
Флорида
14.06
Эдмонтон
Флорида
11.06
Флорида
Эдмонтон
9.06
Флорида
Эдмонтон
3.06
Эдмонтон
Даллас
Хоккей. НХЛ. Все результаты
09:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Задоров заявил, что им интересовались несколько клубов НХЛ

Защитник хоккейного клуба «Бостон Брюинз» Никита Задоров рассказал, что в его кандидатуре были заинтересованы несколько клубов НХЛ.

БостонНХЛ: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Ранее «Бостон» объявил о подписании шестилетнего контракта с Задоровым. В среднем за год зарплата хоккеиста составит $5 млн.

«В моем подписании были заинтересованы несколько клубов. За 11 лет я не слышал ничего плохого о культуре и организации “Брюинз”, об их игроках. В общем, это было несложно. “Бостон” был на вершине моего списка», — приводит слова Задорова пресс-служба «Брюинз».

Никита Задоров стал 17-м российским игроком в истории «Бостона».

Вместе с Задоровым из «Ванкувера» в «Бостон» перебрался и шведский нападающий Элиас Линдхольм, подписавший семилетнее соглашение (средняя годовая зарплата — $7,75 млн).

Задоров завершал предыдущий сезон в «Ванкувере», куда был обменян из «Калгари». Российский защитник 1 июля стал свободным агентом. За «Кэнакс» Зодоров провел 54 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 14 очков (5 шайб + 9 результативных передач). Он также заработал 8 баллов (4+4) в 13 матчах плей-офф.

Ранее в НХЛ 29-летний хоккеист выступал за «Чикаго», «Колорадо» и «Баффало».


Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь