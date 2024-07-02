Задоров заявил, что им интересовались несколько клубов НХЛ

Ранее «Бостон» объявил о подписании шестилетнего контракта с Задоровым. В среднем за год зарплата хоккеиста составит $5 млн.

«В моем подписании были заинтересованы несколько клубов. За 11 лет я не слышал ничего плохого о культуре и организации “Брюинз”, об их игроках. В общем, это было несложно. “Бостон” был на вершине моего списка», — приводит слова Задорова пресс-служба «Брюинз».

Никита Задоров стал 17-м российским игроком в истории «Бостона».

Вместе с Задоровым из «Ванкувера» в «Бостон» перебрался и шведский нападающий Элиас Линдхольм, подписавший семилетнее соглашение (средняя годовая зарплата — $7,75 млн).

Задоров завершал предыдущий сезон в «Ванкувере», куда был обменян из «Калгари». Российский защитник 1 июля стал свободным агентом. За «Кэнакс» Зодоров провел 54 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 14 очков (5 шайб + 9 результативных передач). Он также заработал 8 баллов (4+4) в 13 матчах плей-офф.

Ранее в НХЛ 29-летний хоккеист выступал за «Чикаго», «Колорадо» и «Баффало».