Шестеркин заявил, что хочет забросить шайбу в матче НХЛ
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин в интервью на YouTube-канале «Черкас Атлант» заявил о желании забросить шайбу в матче НХЛ.
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин в интервью на YouTube-канале «Черкас Атлант» заявил о желании забросить шайбу в матче НХЛ.
«Забросить шайбу? Не сказал бы, что это цель. Если есть возможность и не во вред команде, то почему бы и нет. Другие цели совсем. Как буду праздновать? Да, есть у меня одна заготовочка. Если забью дома на “Мэдисон Гарден” — одно, на другой арене — другое. Есть ряд команд в гостях, где бы я хотел забить.
С кем у меня личные счеты? “Питтсбург” — там болельщики пытаются тебя морально задавить и уничтожить. Они надо мной глумились во время плей-офф», — сказал Шестеркин.
В истории НХЛ было 10 случаев, когда вратари забивали гол прямым броском от своих ворот. Последний вратарский гол в лиге произошел в ноябре 2023 года, когда вратарь «Питтсбурга» Тристан Джарри поразил ворота «Тампы» (4:2).
Ранее ни одному российскому вратарю не удавалось забросить шайбу в матче НХЛ. Шестеркин неоднократно пытался забить от своих ворот и, как минимум дважды, был очень близок к этому.
Ранее Шестеркин уже забивал вратарские шайбы. В октябре 2013 года, выступая в МХЛ за «Спартак», он оформил гол в ворота «Ред Булла» из Зальцбурга.