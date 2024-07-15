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11:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Шестеркин заявил, что хочет забросить шайбу в матче НХЛ

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин в интервью на YouTube-канале «Черкас Атлант» заявил о желании забросить шайбу в матче НХЛ.

РейнджерсНХЛ: таблица и календарь
Источник: Соцсети

«Забросить шайбу? Не сказал бы, что это цель. Если есть возможность и не во вред команде, то почему бы и нет. Другие цели совсем. Как буду праздновать? Да, есть у меня одна заготовочка. Если забью дома на “Мэдисон Гарден” — одно, на другой арене — другое. Есть ряд команд в гостях, где бы я хотел забить.

С кем у меня личные счеты? “Питтсбург” — там болельщики пытаются тебя морально задавить и уничтожить. Они надо мной глумились во время плей-офф», — сказал Шестеркин.

В истории НХЛ было 10 случаев, когда вратари забивали гол прямым броском от своих ворот. Последний вратарский гол в лиге произошел в ноябре 2023 года, когда вратарь «Питтсбурга» Тристан Джарри поразил ворота «Тампы» (4:2).

Ранее ни одному российскому вратарю не удавалось забросить шайбу в матче НХЛ. Шестеркин неоднократно пытался забить от своих ворот и, как минимум дважды, был очень близок к этому.

Ранее Шестеркин уже забивал вратарские шайбы. В октябре 2013 года, выступая в МХЛ за «Спартак», он оформил гол в ворота «Ред Булла» из Зальцбурга.

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