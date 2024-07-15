Шестеркин заявил, что хочет забросить шайбу в матче НХЛ

«Забросить шайбу? Не сказал бы, что это цель. Если есть возможность и не во вред команде, то почему бы и нет. Другие цели совсем. Как буду праздновать? Да, есть у меня одна заготовочка. Если забью дома на “Мэдисон Гарден” — одно, на другой арене — другое. Есть ряд команд в гостях, где бы я хотел забить.



С кем у меня личные счеты? “Питтсбург” — там болельщики пытаются тебя морально задавить и уничтожить. Они надо мной глумились во время плей-офф», — сказал Шестеркин.