Панарин рассказал, как Олег Знарок справляется с ролью деда
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как бывший тренер сборной России по хоккею Олег Знарок справляется с ролью деда.
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как бывший тренер сборной России по хоккею Олег Знарок справляется с ролью деда.
Артемий Панарин состоит в отношениях с дочерью Олега Знарка Алисой. В феврале у пары родился второй сын. О первенеце, которого назвали Лука, стало известно в январе 2023 года.
— Как Олег Знарок справляется с ролью дедушки?
— С этой ролью он справляется идеально. В этом плане мне повезло. Он больше всех нас проводит времени с детьми. Огромное ему спасибо. Я очень рад.
Мне иногда сложно перестраиваться. Потому что для меня он — великий тренер. Самый титулованный в стране, у него есть олимпийское золото.
Он всегда был для меня тренером, потом стал тестяриком, а сейчас вообще — дедом. Так что сложно перестраиваться, но мы находим точки соприкосновения, — приводит слова Панарина «Матч ТВ».
32-летний Панарин примет участие в благотворительном хоккейном гала‑матче, в котором встретятся звезды НХЛ и КХЛ. «Матч года» пройдет 20 июля на «ЦСКА Арене» в Москве.
По итогам минувшего сезона НХЛ Панарин вошел в символическую сборную сезона. Хоккеист набрал 120 очков — это лучший результат в его карьере.