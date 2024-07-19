Панарин рассказал, как Олег Знарок справляется с ролью деда

— С этой ролью он справляется идеально. В этом плане мне повезло. Он больше всех нас проводит времени с детьми. Огромное ему спасибо. Я очень рад.



Мне иногда сложно перестраиваться. Потому что для меня он — великий тренер. Самый титулованный в стране, у него есть олимпийское золото.



Он всегда был для меня тренером, потом стал тестяриком, а сейчас вообще — дедом. Так что сложно перестраиваться, но мы находим точки соприкосновения, — приводит слова Панарина «Матч ТВ».