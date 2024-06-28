Кучеров и Панарин вошли в символическую сборную сезона НХЛ

В первую команду вошли Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Куинн Хьюз («Ванкувер Кэнакс»), Роман Йоси («Нэшвилл»), Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс»).

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров получил 187 из 187 первых мест в голосовании за лучшего правого крайнего нападающего. Такого результата не было 22 года, с тех пор как в 2002 году Джером Игинла также получил 100% первых мест. При этом Кучеров проиграл Натану Маккинону из «Колорадо Эвеланш» в борьбе за приз самому ценному игроку сезона — «Харт Трофи».

Нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Панарина в качестве лучшего левого крайнего нападающего выбрали 185 из 187 голосовавших журналистов. Третье место на этой позиции занял еще один россиянин — Кирилл Капризов из «Миннесоты Уайлд».

Кучеров в минувшем сезоне НХЛ набрал 144 результативных балла и установил новый рекорд для российских хоккеистов в истории лиги по очкам и голевым передачам. Панарин набрал 120 очков — это лучший результат в его карьере.

Во вторую команду попали Филип Форсберг («Нэшвилл Предаторз»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»), Давид Пастрняк («Бостон Брюинз»), Адам Фокс («Нью-Йорк Рейнджерс»), Кейл Макар («Колорадо Эвеланш»), Тэтчер Демко («Ванкувер Кэнакс»).