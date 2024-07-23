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19:26 (мск), источник: Спорт Mail

«Филадельфия» сообщила о прилете Матвея Мичкова

19-летний российский нападающий Матвей Мичков на драфте НХЛ 2023 года был выбран под седьмым номером.

ФиладельфияНХЛ: таблица и календарь
Источник: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Пресс-служба «Филадельфии Флайерз» в социальных сетях сообщила о прилете в США российского нападающего Матвея Мичкова.

«Дамы и господа, он с нами», — говорится в сообщении «Филадельфии».

Уроженца Перми в аэропорту Нью-Йорка встретили боссы «Филадельфии» — генеральный менеджер Даниэль Бриэр и президент клуба по хоккейным операциям Кит Джонс. В частности, Бриэр помог Матвею нести набор клюшек.

В минувшем сезоне Мичков провел один матч за СКА, после чего перешел в «Сочи» на правах аренды. Форвард провел 47 матчей за клуб в КХЛ и набрал 41 (19+22) очко.

В общей сложности Матвей отметился 66 (30+36) баллами в 91 матче в КХЛ.

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