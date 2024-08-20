Тренер «Вашингтона»: Овечкин побьет рекорд Гретцки в этом сезоне

За свою карьеру Овечкин забросил 853 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю он уступает только Уэйну Гретцки, на счету которого 894 шайбы.
«Сможет ли Овечкин забить 42 гола в новом сезоне? Я думаю, да. Я абсолютно уверен, что он способен на это. Ключ к голам — это выводить себя на хорошие позиции для голевых моментов. Овечкин показывает год за годом, включая прошлый сезон, что если он ставит себя в хорошие позиции, проводит много времени рядом с воротами, то он получает достаточное количество моментов для заброшенных шайб», — сказал Карбери.
В прошлом сезоне Овечкин провел в регулярном чемпионате НХЛ 79 матчей, в которых набрал 65 (31+34) очков. Действующий контракт 38-летнего россиянина с «Вашингтоном» с годовой зарплатой 9,5 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.
Новый сезон НХЛ начнется в Праге 4 октября двумя матчами между «Баффало» и «Нью-Джерси». В Северной Америке первые игры пройдут 8 октября.
«Вашингтон» начнет новый сезон с домашней серии, где его соперниками станут «Нью-Джерси» (12 октября), «Вегас» (15 октября) и «Даллас» (17 октября).