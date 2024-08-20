Тренер «Вашингтона»: Овечкин побьет рекорд Гретцки в этом сезоне

«Сможет ли Овечкин забить 42 гола в новом сезоне? Я думаю, да. Я абсолютно уверен, что он способен на это. Ключ к голам — это выводить себя на хорошие позиции для голевых моментов. Овечкин показывает год за годом, включая прошлый сезон, что если он ставит себя в хорошие позиции, проводит много времени рядом с воротами, то он получает достаточное количество моментов для заброшенных шайб», — сказал Карбери.