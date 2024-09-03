Сайт НХЛ спрогнозировал количество очков Овечкина в сезоне-24/25

Сотрудница официального сайта НХЛ Анна Дуа предположила, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в новом сезоне Национальной хоккейной лиги наберет 70 очков.
Всего за карьеру в лиге на счету нападающего 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах. До повторения рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ Овечкину осталось забросить 41 шайбу.
Действующий контракт 38-летнего россиянина с «Вашингтоном» с годовой зарплатой 9,5 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.
Новый сезон НХЛ начнется в Праге 4 октября двумя матчами между «Баффало» и «Нью-Джерси». В Северной Америке первые игры пройдут 8 октября.
Ранее нападающий «Северстали» Алексей Кручинин ответил на вопрос, влияет ли на физическую форму Александра Овечкина его любовь к пиву.