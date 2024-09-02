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«Мы все себе позволяем». Игрок КХЛ рассказал о любви Овечкина к пиву

Также нападающий «Северстали» Алексей Кручинин рассказал об отдыхе в Турции и тренировках вместе с Александром Овечкиным.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Кадр из трансляции

Нападающий череповецкой «Северстали» Алексей Кручинин признался, что не видит ничего критичного в том, что российский нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пьет пиво.

«Ну, это мы все себе позволяем. Я не был близком с ним знаком десять лет назад. Возможно, он и десять лет назад был таким. Если ему его габариты не мешают двигаться на поле, то какие вообще вопросы?» — приводит слова Кручинина «ВсеПроСпорт».

«Мы поехали в Турцию своей компанией: Бурмистров, Яковлев, Легков, Мыскина. Егор изначально с ними был знаком, через него и подружились. Второй год так ездим. Мы шли в зал, и Овечкин шел в зал, занимался по своей программе с тренером. С нами делал круговую тренировку. В 5 вечера у нас каждый день был волейбол, он не пропускал. Такого не было, что он просто сидел и пил. Мы все плюс-минус одинаково тренируемся и отдыхаем. В отпуске все позволяют себе пиво или вино», — добавил Кручинин.

В прошедшем сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы. Новый сезон НХЛ стартует в октябре.