«Мы все себе позволяем». Игрок КХЛ рассказал о любви Овечкина к пиву

«Мы поехали в Турцию своей компанией: Бурмистров, Яковлев, Легков, Мыскина. Егор изначально с ними был знаком, через него и подружились. Второй год так ездим. Мы шли в зал, и Овечкин шел в зал, занимался по своей программе с тренером. С нами делал круговую тренировку. В 5 вечера у нас каждый день был волейбол, он не пропускал. Такого не было, что он просто сидел и пил. Мы все плюс-минус одинаково тренируемся и отдыхаем. В отпуске все позволяют себе пиво или вино», — добавил Кручинин.