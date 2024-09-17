Александру Овечкину сегодня исполнилось 39 лет

Ближайший сезон НХЛ станет для Овечкина юбилейным — он проведёт свой 20-й сезон в лиге и войдёт в пятёрку самых возрастных действующих игроков лиги. Действующий контракт российского снайпера со столичным клубом действует ещё два сезона — этого должно хватить, чтобы побить рекорд Гретцки и стать первым игроком в истории НХЛ, которому покорится отметка в 900 заброшенных шайб за карьеру. В прошлом сезоне Овечкин записал на свой голевой счёт 31 шайбу.