Александру Овечкину сегодня исполнилось 39 лет

За свою многолетнюю карьеру Овечкин переписал множество рекордов и собрал огромное количество индивидуальных призов в НХЛ. Он девять раз завоевывал награду лучшему снайперу сезона («Морис Ришар Трофи»), трижды признавался самым ценным игроком сезона («Харт Трофи») и самым выдающимся игроком лиги («Тед Линдсей Эворд»), а также один раз выигрывал награду самому результативному игроку сезона («Арт Росс Трофи»).
В 2017 году Овечкин был включён в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ, а уже на следующий год привёл «Вашингтон» к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли.
Овечкин остаётся единственным российским хоккеистом, кому удалось покорить рубеж в 500, 600, 700 и 800 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Капитан «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории лиги и продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки (894). По итогам прошлого сезона Овечкин сократил отставание от великого канадца до 41 шайбы.
В составе сборной России Овечкин трижды становился чемпионом мира (2008, 2012, 2014), дважды выигрывал серебряные медали и четырежды — бронзовые. Всего Овечкин провёл за национальную команду 128 матчей и набрал 99 (53+46) очков.
Ближайший сезон НХЛ станет для Овечкина юбилейным — он проведёт свой 20-й сезон в лиге и войдёт в пятёрку самых возрастных действующих игроков лиги. Действующий контракт российского снайпера со столичным клубом действует ещё два сезона — этого должно хватить, чтобы побить рекорд Гретцки и стать первым игроком в истории НХЛ, которому покорится отметка в 900 заброшенных шайб за карьеру. В прошлом сезоне Овечкин записал на свой голевой счёт 31 шайбу.
Новый регулярный чемпионат «Вашингтон» откроет 12 октября домашним матчем против «Нью-Джерси».