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Александр Овечкин: До 52 лет, как Ягр, играть точно не буду

Также выдающийся российский хоккеист, которому 17 сентября исполнилось 39 лет, сказал, кто является его главным критиком.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что не будет играть до 52 лет, как владелец «Кладно» и легендарный чешский форвард Яромир Ягр.

«До 52 лет играть точно не буду. В какой-то момент закончу играть в хоккей, я это понимаю», — приводит слова Овечкина «Советский спорт».

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» рассказал, что его главный критик — супруга Анастасия.

«Настя и похвалить, и покритиковать, и напихать может, конечно. Она смотрит каждую игру. Разбирается», — добавил Овечкин.

39‑летний Овечкин набрал 65 (31+34) очков в 79 матчах регулярного сезона‑2023/2024 и помог «Кэпиталз» выйти в плей‑офф НХЛ. До снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в регулярных чемпионатах россиянину (853) осталось забросить 41 шайбу.

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