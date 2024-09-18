У действующего игрока НХЛ обнаружили рак яичек

28-летний американец рассказал, что злокачественная опухоль была обнаружена летом. Джошуа перенес операцию, в ходе которой врачи сумели успешно ее удалить.
«Этим летом я почувствовал опухоль на одном из своих яичек, которую врачи позже диагностировали как рак яичек. Конечно, было страшно услышать эту новость, но, к счастью, врачи смогли успешно удалить опухоль. Последние несколько недель были чрезвычайно сложными, и мне посчастливилось заручиться поддержкой моей семьи, друзей, товарищей по команде и врачей.
К сожалению, я не буду готов к началу тренировочного сбора, так как продолжаю восстанавливаться после операции. В этом сезоне я планирую вернуться к игре как можно скорее и усердно работаю каждый день, чтобы воссоединиться со своими товарищами по команде.
Я призываю мужчин регулярно проходить обследование на рак яичек. Поскольку я продолжаю выздоравливать, я заранее благодарю всех за уважение моей личной жизни в этом вопросе. Команда будет обновлять информацию по мере необходимости. А пока я благодарю всех за поддержку и понимание», — сказал Джошуа.
Дакота Джошуа выступает за «Ванкувер» с 2022 года. В прошлом сезоне он провел 63 матча в регулярном чемпионате и набрал 32 (18+14) очка. Минувшим летом он заключил с командой четырехлетний контракт на общую сумму 13 млн долларов.
Новый сезон НХЛ начнется в Праге 4 октября двумя матчами между «Баффало» и «Нью-Джерси». В Северной Америке первые игры пройдут 8 октября. «Ванкувер» откроет новый регулярный чемпионат 10 октября домашней игрой против «Калгари».