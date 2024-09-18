У действующего игрока НХЛ обнаружили рак яичек

«Этим летом я почувствовал опухоль на одном из своих яичек, которую врачи позже диагностировали как рак яичек. Конечно, было страшно услышать эту новость, но, к счастью, врачи смогли успешно удалить опухоль. Последние несколько недель были чрезвычайно сложными, и мне посчастливилось заручиться поддержкой моей семьи, друзей, товарищей по команде и врачей.



К сожалению, я не буду готов к началу тренировочного сбора, так как продолжаю восстанавливаться после операции. В этом сезоне я планирую вернуться к игре как можно скорее и усердно работаю каждый день, чтобы воссоединиться со своими товарищами по команде.



Я призываю мужчин регулярно проходить обследование на рак яичек. Поскольку я продолжаю выздоравливать, я заранее благодарю всех за уважение моей личной жизни в этом вопросе. Команда будет обновлять информацию по мере необходимости. А пока я благодарю всех за поддержку и понимание», — сказал Джошуа.