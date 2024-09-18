В «Колорадо» ждут возвращения Ничушкина в ноябре

Менеджер по хоккейным операциям клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Джо Сакик заявил, что команда ожидает возвращения российского нападающего Валерия Ничушкина в ноябре.
«Ничушкина должны допустить к игре. Мы ожидаем, что он вернется к середине ноября», — заявил Сакик на шоу AltitudeSR.
15 января стало известно, что россиянин покинул расположение «Колорадо» на неопределенный срок для прохождения программы помощи игрокам НХЛ, хоккеист объяснил это желанием «решить свои проблемы и предотвратить любые негативные последствия раз и навсегда», игрок вернулся в состав команды в марте, но вскоре вновь был отстранен. Инсайдер Фрэнк Серавалли со ссылкой на свои источники сообщил, что Ничушкин недавно провалил тест на «drugs», что в переводе может означать как наркотики, так и лекарства. Официальные подробности отстранения россиянина не приводились.
Прошлогодний розыгрыш плей-офф Ничушкин также не смог доиграть до конца из-за инцидента в отеле. Россиянин пропустил утреннюю раскатку команды перед третьим матчем первого раунда против «Сиэтла». Сотрудники клуба обнаружили в его гостиничном номере женщину в состоянии сильного алкогольного опьянения. Позднее на место происшествия прибыла полиция, однако подробности инцидента так и не были преданы публичной огласке. Ничушкин был выведен из состава «по личным причинам» и вернулся в команду к началу нового регулярного чемпионата.
Ничушкин выступает за «Колорадо» с августа 2019 года. Действующее соглашение хоккеиста с клубом рассчитано до 2030 года. Вместе с «Колорадо Эвеланш» нападающий становился обладателем Кубка Стэнли 2022 года. В составе сборной России Ничушкин завоевал бронзовую медаль чемпионата мира 2017 года.