Мичков поделился эмоциями от победы в матче с «Вашингтоном»

«Чувствую себя отлично, слава богу, что в первой игре удалось выиграть. Двигаемся дальше, впереди много работы. В первую очередь мне надо поработать над буллитами. Сегодня не получилось забить, хотелось бы забивать.



Видел ли я Моргана Фроста, когда отдавал ему передачу из-за ворот? Нет, глаза закрыл и отдал. На самом деле видел, отдал ему пас, а он хорошо сработал руками и забил гол. Сегодня я много играл, очень благодарен тренерскому штабу за доверие. Хочу улучшить свою игру, потому что есть определенные моменты, которыми я недоволен», — приводит слова Мичкова пресс-служба клуба.