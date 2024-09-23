Мичков поделился эмоциями от победы в матче с «Вашингтоном»

Мичков дебютировал за «Филадельфию» в предсезонке, проведя на площадке 19 минут и отметившись двумя результативными передачами.
«Чувствую себя отлично, слава богу, что в первой игре удалось выиграть. Двигаемся дальше, впереди много работы. В первую очередь мне надо поработать над буллитами. Сегодня не получилось забить, хотелось бы забивать.
Видел ли я Моргана Фроста, когда отдавал ему передачу из-за ворот? Нет, глаза закрыл и отдал. На самом деле видел, отдал ему пас, а он хорошо сработал руками и забил гол. Сегодня я много играл, очень благодарен тренерскому штабу за доверие. Хочу улучшить свою игру, потому что есть определенные моменты, которыми я недоволен», — приводит слова Мичкова пресс-служба клуба.
19-летний Мичков получил наибольшее количество игрового времени среди нападающих «Филадельфии».
Матвей Мичков был выбран «Флайерз» на драфте НХЛ 2023 года под седьмым номером. В минувшем сезоне Мичков провел один матч за СКА, после чего перешел в «Сочи» на правах аренды. Форвард принял участие в 47 матчах за клуб в КХЛ и набрал 41 (19+22) очко.
Новый сезон НХЛ начнется в Праге 4 октября двумя матчами между «Баффало» и «Нью-Джерси». В Северной Америке первые игры пройдут 8 октября.