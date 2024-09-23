Евгений Малкин вышел на поле перед матчем НФЛ в Питтсбурге: видео

Евгений Малкин вместе с защитником Крисом Летангом поддержал команду из Питтсбурга, выступающую в главной североамериканской лиге по американскому футболу. Хоккеисты выбежали на поле, размахивая полотенцами.
Евгений Малкин выступает за «Питтсбург Пингвинз» с 2006 года. Россиянин является трехкратным обладателем Кубка Стэнли — в 2009, 2016 и 2017 годах.
Сезон-2024/25 станет для Малкина 19-м по счету в НХЛ. В прошлом сезоне он провел все 82 матча и набрал 67 (27+40) очков. «Питтсбург» впервые с 2011 года не сумел выйти в плей-офф.