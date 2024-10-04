Воронков получил травму в предсезонном матче, отыграв 15 секунд

У хозяев единственную шайбу забросил Коул Силлинджер (8'), ему ассистировал Иван Проворов. У гостей отличились Валттери Пуустинен (25'), Джонатан Груден (45') и Кевин Хейз (60').
Нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков получил травму верхней части тела, проведя на льду всего 15 секунд. О степени серьезности повреждения 24-летнего россиянина не сообщается.
В пяти предсезонных матчах Воронков забросил три шайбы.
В субботу, 5 октября, «Коламбус» проведет заключительный предсезонный матч с «Питтсбургом». Новый регулярный сезон НХЛ команда откроет 11 октября выездной игрой против «Миннесоты».
Другие результаты игрового дня
«Лос-Анджелес» дома обыграл «Бостон» (4:1). Защитник «Бостона» Никита Задоров отметился результативной передачей.
«Филадельфия» дома победила «Нью-Джерси» (5:4). Защитник «Нью-Джерси» Даниил Мисюль отметился результативной передачей. Вратарь «Филадельфии» Иван Федотов отыграл первую половину матча, отразив семь из восьми бросков по своим воротам.
«Сент-Луис» дома обыграл «Даллас» (4:3 ОТ). Нападающий «Далласа» Евгений Дадонов отметился заброшенной шайбой в большинстве.
«Колорадо» на выезде победил «Вегас» (3:1). Вратарь «Вегаса» Илья Самсонов отыграл весь матч и отразил 24 из 26 бросков по своим воротам.