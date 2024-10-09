Передача Сергачева помогла «Юте» дебютировать в НХЛ с победы

«Юта» проводит свой дебютный сезон в НХЛ. Клуб был образован на базе «Аризоны Койотис», но не является его правопреемником. Процесс формирования клубной идентичности будет завершен к следующему сезону. К этом моменту у «Юты» появятся постоянное название, логотип и маскот.