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Передача Сергачева помогла «Юте» дебютировать в НХЛ с победы

«Юта» дома обыграла «Чикаго» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Ezra Shaw/Getty Images

У хозяев дублем отметился Дилан Гюнтер (5', 60'), еще по одному голу забили Клэйтон Келлер (14'), Барретт Хэйтон (29') и Лоусон Крауз (60'). У гостей отличились Теуво Терявяйнен (35') и Ник Фолиньо (45').

Защитник «Юты» Михаил Сергачев поучаствовал в третьей шайбе своей команды и отметился результативной передачей, набрав первое очко за новую команду. Минувши летом 26-летний россиянин был обменян в «Юту» из «Тампы».

«Юта» проводит свой дебютный сезон в НХЛ. Клуб был образован на базе «Аризоны Койотис», но не является его правопреемником. Процесс формирования клубной идентичности будет завершен к следующему сезону. К этом моменту у «Юты» появятся постоянное название, логотип и маскот.

В пятницу, 11 октября, «Юта» на выезде сыграет с «Айлендерс». На следующий день «Чикаго» на выезде сыграет с «Виннипегом».

Юта
5:2
2:0, 1:1, 2:1
Чикаго
Хоккей, НХЛ, Неделя 2
9.10.2024, 05:00 (МСК UTC+3)
Delta Center, 11131 зритель
Главные тренеры
Андре Туриньи
Люк Ричардсон
Вратари
Коннор Ингрэм
Петр Мразек
(Петр Мразек)
1-й период
04:56
Дилан Гюнтер
(Логан Кули, Майкл Кессельринг)
13:35
Клэйтон Келлер
(Барретт Хэйтон, Ник Шмальц)
15:15
Джейсон Дикинсон
2-й период
28:46
Барретт Хэйтон
(Ник Шмальц, Михаил Сергачев)
29:54
Иэн Коул
34:27
Теуво Терявяйнен
(Сет Джонс, Коннор Бедард)
34:36
Шон Дурзи
34:36
Клэйтон Келлер
34:36
Коннор Мерфи
36:47
Клэйтон Келлер
3-й период
44:48
Ник Фолиньо
(Алекс Власик, Коннор Бедард)
59:18
Дилан Гюнтер
(Шон Дурзи, Логан Кули)
59:18
Патрик Марун
59:38
Лоусон Крауз
(Иэн Коул)
Лучшие игроки матча
Статистика
11
Штрафное время
17
1
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Юта
Чикаго
НХЛ: таблица и календарь