Передача Сергачева помогла «Юте» дебютировать в НХЛ с победы

У хозяев дублем отметился Дилан Гюнтер (5', 60'), еще по одному голу забили Клэйтон Келлер (14'), Барретт Хэйтон (29') и Лоусон Крауз (60'). У гостей отличились Теуво Терявяйнен (35') и Ник Фолиньо (45').
Защитник «Юты» Михаил Сергачев поучаствовал в третьей шайбе своей команды и отметился результативной передачей, набрав первое очко за новую команду. Минувши летом 26-летний россиянин был обменян в «Юту» из «Тампы».
«Юта» проводит свой дебютный сезон в НХЛ. Клуб был образован на базе «Аризоны Койотис», но не является его правопреемником. Процесс формирования клубной идентичности будет завершен к следующему сезону. К этом моменту у «Юты» появятся постоянное название, логотип и маскот.
В пятницу, 11 октября, «Юта» на выезде сыграет с «Айлендерс». На следующий день «Чикаго» на выезде сыграет с «Виннипегом».