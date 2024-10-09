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Россиянин подрался с канадцем в первом матче нового сезона НХЛ

«Сент-Луис» на выезде обыграл «Сиэтл» (3:2) в матче открытия нового регулярного сезона в НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail

У гостей дублем отметился Джордан Кайру (34', 36'), еще одну шайбу забросил Филип Броберг (36'). У хозяев отличились Винс Данн (21') и Ээли Толванен (23').

В середине второго периода российский нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко подрался с канадцем Янни Гурдом. Оба хоккеиста были наказаны пятиминутным удалением. После потасовки «Сент-Луис» сумел забросить три шайбы и одержать волевую победу в первом матче нового сезона.

Новый регулярный сезон НХЛ стартовал 4 октября с двух вынесенных матчей в Праге
между «Баффало» и «Нью-Джерси». Минувшей ночью новый сезон НХЛ официально стартовал в Северной Америке.

В пятницу, 11 октября, «Сент-Луис» на выезде сыграет с «Сан-Хосе». «Сиэтл» свой следующий матч проведет в воскресенье, 13 октября, на выезде против «Миннесоты».

Сиэтл
2:3
0:0, 2:3, 0:0
Сент-Луис
Хоккей, НХЛ, Неделя 2
8.10.2024, 23:30 (МСК UTC+3)
Climate Pledge Arena, 17151 зритель
Главные тренеры
Дэн Байлсма
Дрю Баннистер
Вратари
Филипп Грубауэр
Джордан Биннингтон
2-й период
20:27
Винс Данн
(Джордан Эберле)
22:20
Эли Толванен
(Райкер Эванс, Уильям Борген)
29:01
Янни Гурд
29:01
Винс Данн
29:01
Натан Уокер
29:01
Алексей Торопченко
33:20
Адам Ларссон
33:20
Адам Ларссон
33:20
Радек Факса
33:42
Джордан Кайру
(Роберт Томас, Джастин Фолк)
35:17
Филип Броберг
(Джастин Фолк, Дилан Холлоуэй)
35:37
Джордан Кайру
(Александр Тексье)
39:38
Янни Гурд
3-й период
46:11
Брэйден Шенн
Статистика
13
Штрафное время
11
1
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сиэтл
Сент-Луис
НХЛ: таблица и календарь