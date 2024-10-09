Россиянин подрался с канадцем в первом матче нового сезона НХЛ

В середине второго периода российский нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко подрался с канадцем Янни Гурдом. Оба хоккеиста были наказаны пятиминутным удалением. После потасовки «Сент-Луис» сумел забросить три шайбы и одержать волевую победу в первом матче нового сезона.