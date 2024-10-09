Россиянин подрался с канадцем в первом матче нового сезона НХЛ

У гостей дублем отметился Джордан Кайру (34', 36'), еще одну шайбу забросил Филип Броберг (36'). У хозяев отличились Винс Данн (21') и Ээли Толванен (23').
В середине второго периода российский нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко подрался с канадцем Янни Гурдом. Оба хоккеиста были наказаны пятиминутным удалением. После потасовки «Сент-Луис» сумел забросить три шайбы и одержать волевую победу в первом матче нового сезона.
Новый регулярный сезон НХЛ стартовал 4 октября с двух вынесенных матчей в Праге
между «Баффало» и «Нью-Джерси». Минувшей ночью новый сезон НХЛ официально стартовал в Северной Америке.
В пятницу, 11 октября, «Сент-Луис» на выезде сыграет с «Сан-Хосе». «Сиэтл» свой следующий матч проведет в воскресенье, 13 октября, на выезде против «Миннесоты».