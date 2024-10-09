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В НХЛ официально дебютировала женщина-тренер

Ассистент главного тренера «Сиэтла» Джессика Кэмпбелл провела дебютный матч регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (2:3).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail

32-летняя канадка вошла в тренерский штаб «Сиэтла» в июле этого года. Теперь она будет находиться во всех матчах команды на скамейке и помогать тренерскому штабу координировать игру в атаке и большинстве.

«Люди увидели, что на скамейке запасных может быть женщина-тренер, это действительно особенно для меня. Осознание того, что я являюсь частью чего-то гораздо большего, чем я сама, подпитывает меня и заставляет идти вперед», — сказала Кэмпбелл после матча.

Североамериканские болельщики в социальных сетях неоднозначно восприняли назначение Кэмпбелл в «Сиэтл».

  • «Нанята из-за внешности»;
  • «В раздевалке “Сиэтла” теперь будут декоративные подушки и лавандовые аромамасла»;
  • «Просто пиар-ход»;
  • «Поздравляем Джесс с тем, что она стала первой женщиной, проигравшей матч в НХЛ»;
  • «Помогает проложить путь всем женщинам в спорте»;
  • «Давайте, тренер Джессика, творите историю»;
  • «Её кухня выглядит странно»;
  • «Зачем изобретать велосипед?»

Кэмпбелл ранее выступала за женскую сборную Канады и выигрывала с ней серебро ЧМ-2015. В 2017 году она завершила игровую карьеру и занялась тренерской деятельностью. В 2022 году она работала тренером по развитию игроков в клубе «Нюрнберг Айс Тайгерс» и вошла в тренерский штаб мужской сборной Германии на ЧМ-2022.

В сезоне-2022/23 Кэмпбелл вошла в тренерский штаб фарм-клуба «Сиэтла» в АХЛ и спустя два сезона была повышена до главной команды в НХЛ. Кэмпбелл стала первой женщиной-тренером в истории НХЛ.

Сиэтл
2:3
0:0, 2:3, 0:0
Сент-Луис
Хоккей, НХЛ, Неделя 2
8.10.2024, 23:30 (МСК UTC+3)
Climate Pledge Arena, 17151 зритель
Главные тренеры
Дэн Байлсма
Дрю Баннистер
Вратари
Филипп Грубауэр
Джордан Биннингтон
2-й период
20:27
Винс Данн
(Джордан Эберле)
22:20
Эли Толванен
(Райкер Эванс, Уильям Борген)
29:01
Янни Гурд
29:01
Винс Данн
29:01
Натан Уокер
29:01
Алексей Торопченко
33:20
Адам Ларссон
33:20
Адам Ларссон
33:20
Радек Факса
33:42
Джордан Кайру
(Роберт Томас, Джастин Фолк)
35:17
Филип Броберг
(Джастин Фолк, Дилан Холлоуэй)
35:37
Джордан Кайру
(Александр Тексье)
39:38
Янни Гурд
3-й период
46:11
Брэйден Шенн
Статистика
13
Штрафное время
11
1
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сиэтл
Сент-Луис
НХЛ: таблица и календарь