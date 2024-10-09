В НХЛ официально дебютировала женщина-тренер

«Люди увидели, что на скамейке запасных может быть женщина-тренер, это действительно особенно для меня. Осознание того, что я являюсь частью чего-то гораздо большего, чем я сама, подпитывает меня и заставляет идти вперед», — сказала Кэмпбелл после матча.