В НХЛ официально дебютировала женщина-тренер

32-летняя канадка вошла в тренерский штаб «Сиэтла» в июле этого года. Теперь она будет находиться во всех матчах команды на скамейке и помогать тренерскому штабу координировать игру в атаке и большинстве.
«Люди увидели, что на скамейке запасных может быть женщина-тренер, это действительно особенно для меня. Осознание того, что я являюсь частью чего-то гораздо большего, чем я сама, подпитывает меня и заставляет идти вперед», — сказала Кэмпбелл после матча.
Североамериканские болельщики в социальных сетях неоднозначно восприняли назначение Кэмпбелл в «Сиэтл».
- «Нанята из-за внешности»;
- «В раздевалке “Сиэтла” теперь будут декоративные подушки и лавандовые аромамасла»;
- «Просто пиар-ход»;
- «Поздравляем Джесс с тем, что она стала первой женщиной, проигравшей матч в НХЛ»;
- «Помогает проложить путь всем женщинам в спорте»;
- «Давайте, тренер Джессика, творите историю»;
- «Её кухня выглядит странно»;
- «Зачем изобретать велосипед?»
Кэмпбелл ранее выступала за женскую сборную Канады и выигрывала с ней серебро ЧМ-2015. В 2017 году она завершила игровую карьеру и занялась тренерской деятельностью. В 2022 году она работала тренером по развитию игроков в клубе «Нюрнберг Айс Тайгерс» и вошла в тренерский штаб мужской сборной Германии на ЧМ-2022.
В сезоне-2022/23 Кэмпбелл вошла в тренерский штаб фарм-клуба «Сиэтла» в АХЛ и спустя два сезона была повышена до главной команды в НХЛ. Кэмпбелл стала первой женщиной-тренером в истории НХЛ.