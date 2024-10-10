Четыре очка Барбашева помогли «Вегасу» обыграть «Колорадо»

У хозяев дублями отметились Виктор Олофссон (12', 40'), Марк Стоун (19', 49') и Иван Барбашев (19', 54'), еще по одной шайбе забросили Зак Уайтклауд (26') и Бретт Хауден (60'). У гостей хет-трик сделал Микко Рантанен (11', 25', 47'), еще одна шайба на счету Кейси Миттельштадта (38').