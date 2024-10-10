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Четыре очка Барбашева помогли «Вегасу» обыграть «Колорадо»

«Вегас» дома обыграл «Колорадо» (8:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев дублями отметились Виктор Олофссон (12', 40'), Марк Стоун (19', 49') и Иван Барбашев (19', 54'), еще по одной шайбе забросили Зак Уайтклауд (26') и Бретт Хауден (60'). У гостей хет-трик сделал Микко Рантанен (11', 25', 47'), еще одна шайба на счету Кейси Миттельштадта (38').

Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев был признан первой звездой матча. 28-летний россиянин набрал четыре очка, добавив к двум голам две результативные передачи. Кроме того, Барбашев стал первым россиянином, поразившим ворота соперника в новом сезоне.

Для Барбашева эта игра стала второй за карьеру в НХЛ, в которой он сумел набрать четыре очка.

Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 11 из 16 бросков по своим воротам и был заменен после второго периода.

В субботу, 12 октября, «Вегас» дома сыграет против «Сент-Луиса». На следующий день «Колорадо» дома сыграет против «Коламбуса».

Вегас
8:4
3:1, 2:2, 3:1
Колорадо
Хоккей, НХЛ, Неделя 2
10.10.2024, 05:00 (МСК UTC+3)
T-Mobile Arena, 18388 зрителей
Главные тренеры
Брюс Кэссиди
Джаред Беднар
Вратари
Адин Хилл
Александр Георгиев
(Юстус Аннунен, Юстус Аннунен)
1-й период
10:48
Микко Рантанен
(Нэйтан Маккиннон, Девон Тэйвз)
11:15
Виктор Олофссон
(Ши Теодор, Алекс Пьетранджело)
18:32
Иван Барбашев
(Ноа Хэнифин, Джек Айкел)
18:57
Марк Стоун
(Джек Айкел, Иван Барбашев)
2-й период
22:53
Брэйден Макнэбб
24:15
Микко Рантанен
(Нэйтан Маккиннон, Кэйл Макар)
25:49
Зак Уайтклауд
(Джек Айкел, Иван Барбашев)
37:32
Кейси Миттельштадт
(Самуэль Жирар, Джош Мэнсон)
38:07
Майлс Вуд
39:46
Виктор Олофссон
(Томаш Гертл, Ши Теодор)
3-й период
44:58
Павел Дорофеев
46:59
Микко Рантанен
(Самуэль Жирар, Кэйл Макар)
48:23
Девон Тэйвз
48:23
Девон Тэйвз
48:29
Марк Стоун
(Джек Айкел, Ши Теодор)
49:43
Николя Руа
53:54
Иван Барбашев
(Брэйден Макнэбб)
59:24
Бретт Хауден
(Марк Стоун, Тэннер Пирсон)
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вегас
Колорадо
НХЛ: таблица и календарь