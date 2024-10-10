Четыре очка Барбашева помогли «Вегасу» обыграть «Колорадо»

У хозяев дублями отметились Виктор Олофссон (12', 40'), Марк Стоун (19', 49') и Иван Барбашев (19', 54'), еще по одной шайбе забросили Зак Уайтклауд (26') и Бретт Хауден (60'). У гостей хет-трик сделал Микко Рантанен (11', 25', 47'), еще одна шайба на счету Кейси Миттельштадта (38').
Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев был признан первой звездой матча. 28-летний россиянин набрал четыре очка, добавив к двум голам две результативные передачи. Кроме того, Барбашев стал первым россиянином, поразившим ворота соперника в новом сезоне.
Для Барбашева эта игра стала второй за карьеру в НХЛ, в которой он сумел набрать четыре очка.
Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 11 из 16 бросков по своим воротам и был заменен после второго периода.
В субботу, 12 октября, «Вегас» дома сыграет против «Сент-Луиса». На следующий день «Колорадо» дома сыграет против «Коламбуса».