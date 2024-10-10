Российский вратарь повторил клубное достижение 1956 года в НХЛ

«Чувствую себя хорошо. Мы набрали два очка. Отличная работа. В первые 10 минут они старались изо всех сил идти на ворота. Так что команда проделала отличную работу перед моими воротами. Я просто старался играть в свою игру», — сказал Шестеркин после матча.