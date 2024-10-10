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Российский вратарь повторил клубное достижение 1956 года в НХЛ

Игорь Шестеркин стал первым вратарем «Рейнджерс» за последние 68 лет, которому удалось сыграть на ноль в первом матче сезона. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2023

28-летний россиянин оформил шатаут в выездном матче против «Питтсбурга» (6:0), отразив все 29 бросков по своим воротам. Последний раз сухой матч в стартовой игре сезона за «Рейнджерс» проводил Гамп Уорсли в 1956 году. Шестеркин стал пятым вратарем в истории клуба, которому покорилось это достижение.

«Чувствую себя хорошо. Мы набрали два очка. Отличная работа. В первые 10 минут они старались изо всех сил идти на ворота. Так что команда проделала отличную работу перед моими воротами. Я просто старался играть в свою игру», — сказал Шестеркин после матча.

Для Шестеркина это 16‑й шатаут в 215-м матче за карьеру в НХЛ. Вратарь выступает за океаном с 2019 года.

Действующий контракт Шестеркина с зарплатой 5,67 млн долларов в год истекает по окончании этого сезона. Ранее сообщалось, что россиянин отклонил предложение «Рейнджерс» о новом восьмилетнем контракте с годовой зарплатой 11 млн долларов. Это соглашение сделало бы Шестеркина самым высокооплачиваемым вратарем в истории НХЛ.

В воскресенье, 13 октября, «Рейнджерс» дома сыграет против «Юты».

Питтсбург
0:6
0:3, 0:1, 0:2
Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 2
10.10.2024, 02:30 (МСК UTC+3)
PPG Paints Arena, 18190 зрителей
Главные тренеры
Майк Салливан
Питер Лавиолетт
Вратари
Тристан Джерри
Игорь Шестеркин
1-й период
02:24
Сэм Кэррик
(Джейкоб Труба, Джонни Бродзински)
17:23
Алексис Лафренье
(Артемий Панарин)
19:48
Крис Крайдер
(Джейкоб Труба, Райлли Смит)
2-й период
21:06
Дрю О`Коннор
24:34
Уилл Куилль
29:39
Филип Хытил
(Уилл Куилль)
34:19
Джейкоб Труба
38:42
Маркус Петтерссон
38:42
Филип Хытил
38:52
Сидни Кросби
3-й период
50:46
Райлли Смит
51:35
Крис Крайдер
56:59
Винс Трочек
(Алексис Лафренье, Артемий Панарин)
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
8
3
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Рейнджерс
Питтсбург
НХЛ: таблица и календарь