Российский вратарь повторил клубное достижение 1956 года в НХЛ

28-летний россиянин оформил шатаут в выездном матче против «Питтсбурга» (6:0), отразив все 29 бросков по своим воротам. Последний раз сухой матч в стартовой игре сезона за «Рейнджерс» проводил Гамп Уорсли в 1956 году. Шестеркин стал пятым вратарем в истории клуба, которому покорилось это достижение.
«Чувствую себя хорошо. Мы набрали два очка. Отличная работа. В первые 10 минут они старались изо всех сил идти на ворота. Так что команда проделала отличную работу перед моими воротами. Я просто старался играть в свою игру», — сказал Шестеркин после матча.
Для Шестеркина это 16‑й шатаут в 215-м матче за карьеру в НХЛ. Вратарь выступает за океаном с 2019 года.
Действующий контракт Шестеркина с зарплатой 5,67 млн долларов в год истекает по окончании этого сезона. Ранее сообщалось, что россиянин отклонил предложение «Рейнджерс» о новом восьмилетнем контракте с годовой зарплатой 11 млн долларов. Это соглашение сделало бы Шестеркина самым высокооплачиваемым вратарем в истории НХЛ.
В воскресенье, 13 октября, «Рейнджерс» дома сыграет против «Юты».