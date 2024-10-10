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В НХЛ дебютировал хоккеист с необычным именем

Чешский нападающий «Колорадо» Иван Иван дебютировал в НХЛ в матче регулярного чемпионата против «Вегаса» (4:8).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2023

22-летний чех стал первым игроком в истории НХЛ с одинаковым именем и фамилией. Кроме того, среднее имя у хоккеиста тоже Иван. Таким образом, полное имя нападающего «Колорадо» — Иван Иван Иван.

О происхождении своего имени Иван рассказывал в одном из своих прошлых интервью.

«Моего отца зовут Марек, а его фамилия — Иван. Поскольку и Марек и Иван являются чешскими именами, люди всегда задавались вопросом — он Марек или Иван. Чтобы у меня не возникало таких проблем, он придумал мне такое имя. Мне мое имя нравится, потому что оно особенное и в мире не так много людей с похожим именем», — рассказывал Иван.

В своем дебютном матче в НХЛ Иван провел на льду чуть менее 10 минут и не сумел отметиться результативными действиями. После игры он был отправлен в фарм-клуб «Колорадо» в АХЛ.

Иван не был задрафтован в НХЛ. В прошлом году он подписал контракт с фарм-клубом «Колорадо» в АХЛ, за который провел 67 матчей и набрал 31 (12+19) очко. Также Иван выступал за сборную Чехии на молодежном чемпионате мира 2022 года.

У Ивана есть младший брат, который также профессионально занимается хоккеем. Его зовут Филип Иван.

Вегас
8:4
3:1, 2:2, 3:1
Колорадо
Хоккей, НХЛ, Неделя 2
10.10.2024, 05:00 (МСК UTC+3)
T-Mobile Arena, 18388 зрителей
Главные тренеры
Брюс Кэссиди
Джаред Беднар
Вратари
Адин Хилл
Александр Георгиев
(Юстус Аннунен, Юстус Аннунен)
1-й период
10:48
Микко Рантанен
(Нэйтан Маккиннон, Девон Тэйвз)
11:15
Виктор Олофссон
(Ши Теодор, Алекс Пьетранджело)
18:32
Иван Барбашев
(Ноа Хэнифин, Джек Айкел)
18:57
Марк Стоун
(Джек Айкел, Иван Барбашев)
2-й период
22:53
Брэйден Макнэбб
24:15
Микко Рантанен
(Нэйтан Маккиннон, Кэйл Макар)
25:49
Зак Уайтклауд
(Джек Айкел, Иван Барбашев)
37:32
Кейси Миттельштадт
(Самуэль Жирар, Джош Мэнсон)
38:07
Майлс Вуд
39:46
Виктор Олофссон
(Томаш Гертл, Ши Теодор)
3-й период
44:58
Павел Дорофеев
46:59
Микко Рантанен
(Самуэль Жирар, Кэйл Макар)
48:23
Девон Тэйвз
48:23
Девон Тэйвз
48:29
Марк Стоун
(Джек Айкел, Ши Теодор)
49:43
Николя Руа
53:54
Иван Барбашев
(Брэйден Макнэбб)
59:24
Бретт Хауден
(Марк Стоун, Тэннер Пирсон)
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вегас
Колорадо
НХЛ: таблица и календарь