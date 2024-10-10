В НХЛ дебютировал хоккеист с необычным именем

«Моего отца зовут Марек, а его фамилия — Иван. Поскольку и Марек и Иван являются чешскими именами, люди всегда задавались вопросом — он Марек или Иван. Чтобы у меня не возникало таких проблем, он придумал мне такое имя. Мне мое имя нравится, потому что оно особенное и в мире не так много людей с похожим именем», — рассказывал Иван.