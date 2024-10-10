В НХЛ дебютировал хоккеист с необычным именем

22-летний чех стал первым игроком в истории НХЛ с одинаковым именем и фамилией. Кроме того, среднее имя у хоккеиста тоже Иван. Таким образом, полное имя нападающего «Колорадо» — Иван Иван Иван.
О происхождении своего имени Иван рассказывал в одном из своих прошлых интервью.
«Моего отца зовут Марек, а его фамилия — Иван. Поскольку и Марек и Иван являются чешскими именами, люди всегда задавались вопросом — он Марек или Иван. Чтобы у меня не возникало таких проблем, он придумал мне такое имя. Мне мое имя нравится, потому что оно особенное и в мире не так много людей с похожим именем», — рассказывал Иван.
В своем дебютном матче в НХЛ Иван провел на льду чуть менее 10 минут и не сумел отметиться результативными действиями. После игры он был отправлен в фарм-клуб «Колорадо» в АХЛ.
Иван не был задрафтован в НХЛ. В прошлом году он подписал контракт с фарм-клубом «Колорадо» в АХЛ, за который провел 67 матчей и набрал 31 (12+19) очко. Также Иван выступал за сборную Чехии на молодежном чемпионате мира 2022 года.
У Ивана есть младший брат, который также профессионально занимается хоккеем. Его зовут Филип Иван.