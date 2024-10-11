Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гол Цыплакова в дебютном матче НХЛ не помог «Айлендерс» победить

«Юта» на выезде обыграла «Айлендерс» (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Bruce Bennett/Getty Images

У гостей заброшенными шайбами отметились Лоусон Круз (20'), Барретт Хэйтон (34'), Дилан Гюнтер (48') и Джош Доан (59'). У хозяев отличились Энтони Дюклер (12'), Бо Хорват (42'), Жан-Габриэль Пажо (47) и Максим Цыплаков (58'). Победную шайбу на третьей минуты овертайма забросил нападающий «Юты» Дилан Гюнтер.

Защитник «Юты» Михаил Сергачев отметился двумя результативными передачами. В двух первых матча за новый клуб 26-летний россиянин набрал три очка и вошел в число лидеров в списке лучших бомбардиров НХЛ среди защитников.

Нападающий «Айлендерс» Максим Цыплаков забросил первую шайбу в своем дебютном матче в НХЛ. Предыдущие семь сезонов 26-летний россиянин выступал за московский «Спартак».

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 21 из 26 бросков по своим воротам.

«Юта» одержала вторую победу во втором матче в НХЛ. Клуб проводит свой дебютный сезон в лиге. Он был образован на базе «Аризоны Койотис», но не является его правопреемником. Процесс формирования клубной идентичности будет завершен к следующему сезону. К этом моменту у клуба появятся постоянное название, логотип и маскот.

В воскресенье, 13 октября, «Юта» на выезде сыграет с «Рейнджерс». В этот же день «Айлендерс» на выезде сыграет с «Далласом».

Айлендерс
4:5
1:1, 0:1, 3:2
ОТ
Юта
Хоккей, НХЛ, Неделя 2
11.10.2024, 02:30 (МСК UTC+3)
UBS Arena, 17254 зрителя
Главные тренеры
Патрик Руа
Андре Туриньи
Вратари
Семен Варламов
Коннор Ингрэм
1-й период
10:14
Логан Кули
11:10
Энтони Дюклер
(Ноа Добсон, Мэтью Барзал)
11:10
Командный штраф
15:10
Шон Дурзи
18:17
Александр Романов
19:01
Лоусон Крауз
(Логан Кули, Матиас Маччелли)
2-й период
33:07
Барретт Хэйтон
(Михаил Сергачев, Клэйтон Келлер)
34:41
Майкл Кессельринг
3-й период
41:03
Бо Хорват
(Ноа Добсон, Энтони Дюклер)
46:41
Кайл Палмиери
46:51
Жан-Габриэль Пажо
(Симон Хольмстрем)
47:35
Дилан Гюнтер
(Клэйтон Келлер, Михаил Сергачев)
49:22
Иэн Коул
49:22
Иэн Коул
57:53
Максим Цыплаков
(Кайл Палмиери, Брок Нельсон)
58:06
Джош Доан
(Лоусон Крауз, Александр Керфут)
Овертайм
62:18
Дилан Гюнтер
Статистика
4
Штрафное время
12
6
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
2
1
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Айлендерс
Юта
НХЛ: таблица и календарь