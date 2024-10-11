Гол Цыплакова в дебютном матче НХЛ не помог «Айлендерс» победить

«Юта» одержала вторую победу во втором матче в НХЛ. Клуб проводит свой дебютный сезон в лиге. Он был образован на базе «Аризоны Койотис», но не является его правопреемником. Процесс формирования клубной идентичности будет завершен к следующему сезону. К этом моменту у клуба появятся постоянное название, логотип и маскот.