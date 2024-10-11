Гол Цыплакова в дебютном матче НХЛ не помог «Айлендерс» победить

У гостей заброшенными шайбами отметились Лоусон Круз (20'), Барретт Хэйтон (34'), Дилан Гюнтер (48') и Джош Доан (59'). У хозяев отличились Энтони Дюклер (12'), Бо Хорват (42'), Жан-Габриэль Пажо (47) и Максим Цыплаков (58'). Победную шайбу на третьей минуты овертайма забросил нападающий «Юты» Дилан Гюнтер.
Защитник «Юты» Михаил Сергачев отметился двумя результативными передачами. В двух первых матча за новый клуб 26-летний россиянин набрал три очка и вошел в число лидеров в списке лучших бомбардиров НХЛ среди защитников.
Нападающий «Айлендерс» Максим Цыплаков забросил первую шайбу в своем дебютном матче в НХЛ. Предыдущие семь сезонов 26-летний россиянин выступал за московский «Спартак».
Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 21 из 26 бросков по своим воротам.
«Юта» одержала вторую победу во втором матче в НХЛ. Клуб проводит свой дебютный сезон в лиге. Он был образован на базе «Аризоны Койотис», но не является его правопреемником. Процесс формирования клубной идентичности будет завершен к следующему сезону. К этом моменту у клуба появятся постоянное название, логотип и маскот.
В воскресенье, 13 октября, «Юта» на выезде сыграет с «Рейнджерс». В этот же день «Айлендерс» на выезде сыграет с «Далласом».