Гол Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Монреаль»

У гостей дублем отметился Ларс Эллер (7', 37'), еще по одной шайбе забросили Рикард Ракелль (17'), Кевин Хейз (48'), Крис Летанг (52') и Евгений Малкин (59'), отправивший шайбу в пустые ворота. У хозяев отличились Кейден Гуле (19'), Юрай Слафковски (23') и Эмиль Хейнеман (35').
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин также записал на свой счет две результативные передачи и был признан первой звездой матча. Он довел общее количество набранных очков в НХЛ до 1303 (499+804) и вышел на 36-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги.
«Питтсбург» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В четверг, 17 октября, «пингвины» дома сыграют с «Баффало».