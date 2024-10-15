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Гол Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Монреаль»

«Питтсбург» на выезде обыграл «Монреаль» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У гостей дублем отметился Ларс Эллер (7', 37'), еще по одной шайбе забросили Рикард Ракелль (17'), Кевин Хейз (48'), Крис Летанг (52') и Евгений Малкин (59'), отправивший шайбу в пустые ворота. У хозяев отличились Кейден Гуле (19'), Юрай Слафковски (23') и Эмиль Хейнеман (35').

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин также записал на свой счет две результативные передачи и был признан первой звездой матча. Он довел общее количество набранных очков в НХЛ до 1303 (499+804) и вышел на 36-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги.

«Питтсбург» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В четверг, 17 октября, «пингвины» дома сыграют с «Баффало».

Монреаль
3:6
1:2, 2:1, 0:3
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, Неделя 3
15.10.2024, 02:30 (МСК UTC+3)
Centre Bell, 21105 зрителей
Главные тренеры
Мартен Сан-Луи
Майк Салливан
Вратари
Самуэль Монтембо
(Самуэль Монтембо)
Тристан Джерри
1-й период
06:54
Ларс Эллер
(Маркус Петтерссон, Йессе Пулюярви)
16:49
Рикард Ракелль
(Майкл Бантинг, Евгений Малкин)
18:16
Кайден Гуле
(Ник Сузуки, Майкл Мэтисон)
18:19
Джоэль Армиа
2-й период
22:00
Райан Грэйвс
22:51
Юрай Слафковски
(Ник Сузуки, Майкл Мэтисон)
31:28
Кайден Гуле
31:28
Йессе Пулюярви
34:26
Эмиль Хейнеман
36:23
Ларс Эллер
3-й период
42:46
Ларс Эллер
47:47
Кевин Хэйс
(Эрик Карлссон, Ноэль Аччиари)
51:32
Крис Летанг
(Мэтт Грызлик, Евгений Малкин)
58:50
Евгений Малкин
(Мэтт Грызлик)
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
6
2
Игра в большинстве
1
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Монреаль
Питтсбург
НХЛ: таблица и календарь