Гол Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Монреаль»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин также записал на свой счет две результативные передачи и был признан первой звездой матча. Он довел общее количество набранных очков в НХЛ до 1303 (499+804) и вышел на 36-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги.