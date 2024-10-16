Гол Кучерова помог «Тампе» обыграть «Ванкувер»

У хозяев заброшенными шайбами отметились Никита Кучеров (4'), Брейден Пойнт (28'), Энтони Сирелли (41') и Брэндон Хэгел (59'). У гостей единственный результативный бросок на счету Конора Гарланда (45').
Нападающий «Тампы» Никиты Кучеров был признан третьей звездой матча. 31-летний россиянин забросил четыре шайбы в двух матчах и повторил самый результативный старт сезона в истории среди игроков «Тампы». Ранее это достижение принадлежало канадцу Крису Контосу (сезон-1992/93).
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 26 из 27 бросков по своим воротам и был признан второй звездой встречи. В двух стартовых матчах сезона 30-летний россиянин пропустил всего две шайбы, отражая 95,8% бросков по своим воротам.
«Тампа» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 18 октября, «молнии» дома сыграют с «Вегасом».