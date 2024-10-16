Гол Кучерова помог «Тампе» обыграть «Ванкувер»

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 26 из 27 бросков по своим воротам и был признан второй звездой встречи. В двух стартовых матчах сезона 30-летний россиянин пропустил всего две шайбы, отражая 95,8% бросков по своим воротам.