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Гол Кучерова помог «Тампе» обыграть «Ванкувер»

«Тампа-Бэй» дома обыграла «Ванкувер» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев заброшенными шайбами отметились Никита Кучеров (4'), Брейден Пойнт (28'), Энтони Сирелли (41') и Брэндон Хэгел (59'). У гостей единственный результативный бросок на счету Конора Гарланда (45').

Нападающий «Тампы» Никиты Кучеров был признан третьей звездой матча. 31-летний россиянин забросил четыре шайбы в двух матчах и повторил самый результативный старт сезона в истории среди игроков «Тампы». Ранее это достижение принадлежало канадцу Крису Контосу (сезон-1992/93).

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 26 из 27 бросков по своим воротам и был признан второй звездой встречи. В двух стартовых матчах сезона 30-летний россиянин пропустил всего две шайбы, отражая 95,8% бросков по своим воротам.

«Тампа» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 18 октября, «молнии» дома сыграют с «Вегасом».

Тампа-Бэй
4:1
1:0, 1:0, 2:1
Ванкувер
Хоккей, НХЛ, Неделя 3
16.10.2024, 02:00 (МСК UTC+3)
Amalie Arena, 19092 зрителя
Главные тренеры
Джон Купер
Рик Токкет
Вратари
Андрей Василевский
Артур Шилов
(Артур Шилов)
1-й период
03:55
Никита Кучеров
(Брэйден Пойнт, Даррен Раддиш)
09:54
Конор Шири
15:59
Аату Рятю
2-й период
25:18
Виктор Хедман
27:43
Брэйден Пойнт
(Райан Макдона, Джейк Гюнцель)
34:42
Тайлер Майерс
3-й период
40:39
Энтони Чирелли
(Ник Пол, Брэндон Хагель)
42:00
Конор Шири
42:00
Конор Гарлэнд
42:15
Эрик Чернак
44:14
Конор Гарлэнд
(Брок Босер, Джей Ти Миллер)
46:03
Джейк Дебраск
46:03
Джейк Дебраск
58:14
Брэндон Хагель
(Ник Пол, Энтони Чирелли)
59:25
Тайлер Майерс
59:25
Тайлер Майерс
Лучшие игроки матча
Статистика
8
Штрафное время
14
5
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Тампа-Бэй
Ванкувер
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